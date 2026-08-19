

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در برنامه‌ی پرسمان صدا و سیما با اشاره به برنامه ریزی مراسمات محوری اربعین تدفین رهبر شهید انقلاب و گرامیداشت روز جهانی مسجد گفت: مراسم اربعین تدفین رهبر شهید با سه برنامه محوری تعیین شده از سوی رهبر انقلاب از دیروز در مصلای امام خمینی (ره) تهران آغاز شده است و فردا نیز در مساجد و میادین و جمعه در مصلی‌های نماز جمعه خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام مشرفی افزود: در خراسان جنوبی نیز پنجشنبه ۲۹ مرداد برنامه‌های محوری اربعین رهبر شهید پیش‌بینی شده که در ادارات امروز این مراسم برگزار شده است و فردا نیز این برنامه‌ها در مساجد سراسر استان با تلاوت قرآن، سوره فتح و اهتزاز پرچم خونخواهی رهبر شهید همراه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این مراسم در میادین همچنین ادامه خواهد داشت، گفت: در بیرجند ساعت ۲۰:۳۰ در میدان شهید رئیسی و ساعت ۲۱:۱۵ در میدان مادر این مراسم آغاز می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از تدوین برنامه‌های روز جهانی مسجد در استان هم خبر داد و افزود: شعار امسال این برنامه ها، «مسجد، پایگاه مقاومت و خونخواهی» است که در این خصوص فردا شب در مساجد، پرچم خون خواهی یا «لثارات الحسین» را به اهتزاز درخواهیم آورد.

حجت الاسلام مشرفی گفت: اجلاسیه روز جهانی مسجد نیز از همان پنجشنبه شب از مساجد آغاز و وارد اجتماعات شبانه می‌شود و بعد از ۱۰ روز اختتامیه آن نیز برگزار می‌شود.