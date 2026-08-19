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همزمان با سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع)، شبکههای رادیویی با پخش ویژهبرنامههایی به روایت ابعاد شخصیتی، سیره اخلاقی و اجتماعی و آموزههای این امام همام میپردازند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «به نام عشق»، «بگو باران ببارد»، «غریب سامرا»، «فصل غربت»، «روی موج گفتوگو»، «مرورگر»، «گود ارادت» و «پیام آفتاب»، از جمله برنامه های است که پخش می شود.
رادیو ایران، بررسی فضائل
برنامه «به نام عشق» همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، جمعه ۳۰ مرداد از ساعت ۹ پخش میشود. این برنامه با رویکردی مذهبی و مناسبتی به تبیین سیره، فضائل و ابعاد شخصیتی امام یازدهم شیعیان میپردازد.
رادیو جوان، بگو باران ببارد
شبکه رادیویی جوان ویژه برنامه «بگو باران ببارد» را به تهیهکنندگی پانتهآ پاچنگی پخش میکند.
رادیو فرهنگ، فصل غربت
برنامه «فصل غربت» درباره اندیشه، زندگانی، تاثیرگذاری و شخصیت این امام بزرگوار در تاریخ اسلام است که از رادیو فرهنگ پخش میشود. این برنامه سعی دارد با استناد به منابع تاریخی به زوایا و شرایط زندگی امام یازدهم شیعیان بپردازد و نکات اخلاقی و سبک زندگی این امام همام را با رویکردی تاریخی و نو برای مخاطبان عنوان کند.
رادیو تهران، غریب سامرا
برنامه «غریب سامرا» از تدارکات رادیو تهران است که به نقش امام عسکری (ع) در زمینهسازی غیبت حضرت مهدی (عج) و مروری بر زندگی ایشان میپردازد. تحلیل و تبیین سیره اهل بیت به خصوص این امام همام از دیگر بخشهای برنامه است.
رادیو گفتوگو، روی موج گفتوگو
برنامه «روی موج گفتوگو» در رادیو گفتوگو به بررسی ابعاد زندگی و سیره آن امام همام میپردازد. این برنامه همچنین آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) و جایگاه مهدویت در فرهنگ اسلامی را با حضور کارشناسان بررسی خواهد کرد.
رادیو اقتصاد، همراه با مرورگر
رادیو اقتصاد در برنامه «مرورگر» به بررسی سیره زندگی و ابعاد شخصیتی آن حضرت میپردازد. این برنامه با نگاهی به آموزهها و سبک زندگی امام حسن عسکری (ع)، شنوندگان را با ابعاد مختلف سیره ایشان همراه میکند.
رادیو ورزش، دنیای ورزش و اخلاص
رادیو ورزش با ویژه برنامه «گود ارادت»، مخاطبان خود را به سفری در دنیای ورزش و اخلاص دعوت میکند. در این برنامه با ورزشکارانی که نامشان با اقدامات خیرخواهانه گره خورده، ارتباط برقرار میشود. بخشی شنیدنی از برنامه به پخش خاطرات ورزشکاران از شهر سامرا قبلهگاه دلهای عاشقان اهل بیت (ع) اختصاص یافته است.
رادیو صبا، سرگذشت
برنامه «سرگذشت» شبکه رادیویی صبا با مرور چند حدیث اخلاقی و فرهنگی از امام عسکری (ع) به بررسی شیوههای شکلگیری شخصیت و فرهنگ فردی این امام میپردازد. این برنامه تلاش میکند به این پرسش پاسخ میدهد که چگونه میتوان فرهنگ، اخلاق و شخصیت شایسته را در زندگی آموخت و به کار بست.
رادیو نمایش، روشنا ابومحمد
برنامه «روشنا ابومحمد» با اجرای فاطمه نیرومند و گوینده بازیگری علیرضا تابان و بازی شیرین روستایی زنده پخش می شود. در این برنامه کارشناسان معارفی از جمله حجت الاسلام علی آقابابا حضور دارند.
رادیو پیام، همراه با پیام آفتاب
برنامه «پیام آفتاب» به تهیهکنندگی رضا صفری از رادیو پیام پخش میشود. در این برنامه سیره و شخصیت امام حسن عسکری (ع) مورد بررسی قرار میگیرد.
رادیو سلامت، سلامت روان و معنویت
برنامه «حیات طیبه» با نگاهی عمیق به سبک زندگی و سلامت روان و معنویت، مسیر آرامش را برای شنوندگان ترسیم کند. این برنامه به زندگی و سیره امام حسن عسکری (ع) میپردازد.