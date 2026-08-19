استاندار گیلان با اشاره به افزایش ۷۶ درصدی واردات از گمرکات استان، گفت: تسریع در مولدسازی دارایی‌های دولت نیازمند کوتاه شدن مسیر تصمیم‌گیری و واگذاری اختیارات اجرایی به استان‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در دیدار با احسان عسکری، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، با تأکید بر ضرورت متناسب‌سازی اختیارات استان‌ها با حجم فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی گفت: واردات از گمرکات گیلان ۷۶ درصد افزایش یافته و افزایش حجم فعالیت‌ها؛ ضرورت تسریع در فرآیند‌های اجرایی و افزایش اختیارات استانی را دوچندان کرده است.

وی با بیان اینکه تمرکز فرآیند‌های تصمیم‌گیری در سطح ملی می‌تواند موجب طولانی شدن امور شود، افزود: در حوزه مولدسازی باید فرآیند‌ها اصلاح و از تمرکزگرایی به سمت تفویض اختیار به استان‌ها حرکت کنیم تا ادارات کل بتوانند در چارچوب ضوابط، تصمیمات لازم را با سرعت بیشتری اتخاذ کنند.

مولدسازی باید به حل مسائل واقعی گیلان کمک کند

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه مولدسازی نباید صرفاً به فروش دارایی‌های دولت محدود شود، گفت: مولدسازی زمانی موفق است که منابع حاصل از آن به تکمیل طرح‌های اولویت‌دار و رفع عقب‌ماندگی‌های زیرساختی استان منجر شود.

هادی حق‌شناس جایگزینی بیمارستان‌های پورسینا و رازی را از اولویت‌های مهم گیلان برشمرد و افزود: گیلان علاوه بر جمعیت ساکن، سالانه میزبان شمار زیادی گردشگر است و به همین دلیل میزان استفاده از ظرفیت مراکز درمانی استان چندین برابر نرخ استاندارد است؛ موضوعی که توسعه زیرساخت‌های درمانی را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

وی همچنین به وضعیت زیرساخت‌های فاضلاب استان اشاره کرد و گفت: میانگین پیشرفت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در گیلان حدود نصف میانگین کشور است و برای جبران این عقب‌ماندگی باید منابع موجود به‌صورت هدفمند به سمت طرح‌های اولویت‌دار هدایت شود.

استاندار گیلان تأکید کرد: استفاده صحیح از ظرفیت مولدسازی می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز برای چنین طرح‌هایی را فراهم کند، مشروط بر اینکه فرآیند‌ها کوتاه، تصمیم‌گیری‌ها سریع و اختیارات متناسب به استان واگذار شود.

۱۱۸ ملک با ارزش ۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان در گیلان

در ادامه این نشست، احسان عسکری، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز با تأکید بر استفاده هدفمند از ظرفیت دارایی‌های دولت گفت: مولدسازی باید در نهایت به رونق و پیشرفت طرح‌های عمرانی استان منجر شود.

وی با اشاره به اهمیت تمرکز بر دارایی‌های با ارزش بالاتر افزود: ۸ درصد املاک، حدود ۹۰ درصد ارزش کل دارایی‌ها را تشکیل می‌دهند و از این رو تعیین تکلیف املاک با ارزش بالاتر می‌تواند نقش مؤثرتری در تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌ها داشته باشد.

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در این نشست، استان گیلان دارای ۱۱۸ ملک به ارزش حدود ۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان است؛ ظرفیتی که با تسریع در فرآیند مولدسازی و هدایت هدفمند منابع حاصل از آن می‌تواند در پیشبرد طرح های اولویت‌دار استان نقش‌آفرین باشد.