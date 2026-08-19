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رئیس کل دادگستری گلستان از واریز ۸۰ میلیار تومان به صندوق دولت از مزایده اموال قاچاقچی مواد مخدر در گلستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس کل دادگستری گلستان از مزایده ۱۱ ملک تجاری و مسکونی و همچنین مرغداری یکی از قاچاقچیان مواد مخدر در استان خبر داد و گفت : ۸۰ میلیار تومان به صندوق دولت از مزایده اموال قاچاقچی مواد مخدر در گلستان
حیدر آسیابی گفت: در سالهای اخیر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اموال قاچاقچیان که عنوان پول شویی به ملک و خودروهای لوکس، طلا و زمینهای کشاورزی تبدیل شده بود شناسایی و مصادره شد.