به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس کل دادگستری گلستان از مزایده ۱۱ ملک تجاری و مسکونی و همچنین مرغداری یکی از قاچاقچیان مواد مخدر در استان خبر داد و گفت : ۸۰ میلیار تومان به صندوق دولت از مزایده اموال قاچاقچی مواد مخدر در گلستان



حیدر آسیابی گفت: در سال‌های اخیر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اموال قاچاقچیان که عنوان پول شویی به ملک و خودرو‌های لوکس، طلا و زمین‌های کشاورزی تبدیل شده بود شناسایی و مصادره شد.