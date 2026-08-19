شرقی بودن جریانات جوی سبب ایجاد گردوخاک در بیابان‌های مرکزی کشور و انتقال به استان مرکزی می‌شود.

خیزش گردوخاک در بیابان‌های مرکزی کشور و انتقال به استان مرکزی

خیزش گردوخاک در بیابان‌های مرکزی کشور و انتقال به استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در پیش‌بینی شرایط جوی گفت: بر اساس بررسی‌ها جریانات سطحی موثر بر استان شرقی است.

این روند با توجه به وزش باد در بیابان‌های مرکزی کشور موجب افزایش ظرفیت خیزش و انتقال گردوخاک به استان و خیزش گردوخاک محلی در نواحی مستعد استان به ویژه طی روز‌های چهارشنبه تا جمعه می‌باشد.

بر این اساس هشدار سطح زرد شماره ۲۸ استان مرکزی در خصوص احتمال کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات روز‌های پنجشنبه و جمعه صادر شده است.

همچنین وضعیت هوای استان تا پایان هفته عمدتا صاف در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد و غبارآلود پیش بینی می‌شود.

از لحاظ دمایی دمای هوا از روز جمعه روند کاهش نسبی خواهد داشت.