امروز ۲۸ مرداد سالروز کودتای تاریخی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است، کودتایی که نشان داد تنها راه پیشرفت و حفظ استقلال، اتکا به توان داخلی و مقاومت در برابر قدرت‌های سلطه‌گر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امروز ۲۸ مرداد سالروز کودتای تاریخی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است، روزی که دولت دکتر مصدق پس از ۲۸ ماه طی کودتای نظامی به نام آژاکس با دخالت دو دولت خارجی آمریکا و انگلیس سرنگون شد.



زمانی که دولت مصدق با ملی کردن صنعت نفت دست انگلستان را از ذخایر نفتی ایران کوتاه و با این کار ضربه مهلکی به زیاده خواهی‌های انگلیس زد.



دولت انگلیس تنها راه بازگشت سلطه خود را سرنگونی دولت مصدق می‌داند و این چنین شد که سرانجام در کودتایی نظامی با همراهی دولت آمریکا و انگلیس دولت مصدق سرنگون شد.



اعتماد نکردن به غرب درس بزرگ کودتای ۲۸ مرداد است که هیچگاه نباید فراموش شود.