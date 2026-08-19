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مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی گفت: بهزیستی استان در ۲۰ مرکز نگهداری کودکان بیسرپرست و یا تحت حمایت، خدمات ارائه میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ رسول بابایان با اشاره به مسئولیتهای سنگین سازمان بهزیستی در استان افزود: در حال حاضر ۱۴۲ مرکز مشاوره در سطح آذربایجان غربی فعال است که نقش حیاتی در ارائه خدمات تخصصی و پیشگیری ایفا میکنند.
وی تصریح کرد: مرکز شیرخوارگان مهر ارومیه هم به عنوان یکی از مراکز راهبردی و مهم در ارائه خدمات به نوزادان، از نقاط قوت استان محسوب میشود.
مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی در ادامه با تأکید بر اهمیت تقویت خدمات اجتماعی، خاطرنشان کرد: با بهرهگیری از رهنمودهای مدیریت کشوری و استفاده از ظرفیتهای موجود، استان توانسته است در طرحهای ملی از جمله «طرح میزبان»، رتبههای برتری را کسب کنند.