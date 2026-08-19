جانشین فرماندهی انتظامی کشور، به همراه فرماندهان جدید و پیشین انتظامی آذربایجان غربی با حضور در گلزار شهدای باغ رضوان ارومیه، به مقام شامخ شهیدان والامقام ادای احترام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در جریان سفر به آذربایجان غربی، سردار «قاسم رضایی» جانشین فرماندهی انتظامی کشور، به همراه سردار «جمال سلیمانی» و سردار «دکتر رحیم جهانبخش» فرمانده انتظامی استان، با حضور در گلزار شهدای باغ رضوان ارومیه، به مقام شامخ شهیدان والامقام ادای احترام کردند.

در این آیین معنوی، فرماندهان ارشد انتظامی کشور و استان با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره حماسه‌آفرینی‌های شهیدان انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

این مقامات ارشد انتظامی در حاشیه حضور خود در گلزار شهدا، ضمن تأکید بر تداوم راه شهیدان در عرصه تأمین امنیت و آرامش مردم، تصریح کردند که فرهنگ ایثار و شهادت، پشتوانه اصلی اقتدار پلیس در اجرای مأموریت‌های انتظامی و صیانت از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.