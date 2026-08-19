پخش زنده
امروز: -
نخستین فرش با گره ترک و با استفاده از دار ارگونومیک در خراسان جنوبی، با هدف افزایش ارزش محصول و درآمد بافندگان تولید و روانه بازار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)در حاشیه مراسم برش این فرشها گفت: نخستین فرش با گره ترک و با استفاده از دار ارگونومیک در استان، با هدف افزایش ارزش محصول و درآمد بافندگان تولید و روانه بازار شد.
عرب افزود: این فرشها در قالب برنامه جدید کمیته امداد با عنوان «راهبری شغلی» و با پشتیبانی، یکی از سرمایهگذاران تبریز، با نقشه سالاری و در یک سال با استفاده از ۴۵ کیلوگرم نخ مرغوب بافته شده است.
به گفته وی این فرشها در دو قطعه ۶ متری و توسط سه بافنده هنرمند شهر قهستان بافته شده و در نوع خود نخستین نمونه در استان به شمار میرود؛ طرحی که با هدف افزایش درآمد بافندگان و ارتقای ارزش اقتصادی فرشهای تولیدی اجرا شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی افزود: استفاده از نخ مرغوب، تنوع رنگها و بهکارگیری گره ترکی موجب شده ارزش این فرشها از حدود متری ۲۵ میلیون تومان به بیش از ۸۰ میلیون تومان برسد که نشاندهنده افزایش حدود سه برابری ارزش آن نسبت به فرشهای بومی استان است.
عرب گفت: پیشبینی میشود افزایش ارزش محصول نهایی، درآمد خالص بافندگان را نیز بیش از دو برابر افزایش دهد و زمینه را برای رونق دوباره این هنر و ایجاد انگیزه بیشتر در میان بافندگان فراهم کند.
وی استفاده از دار ارگونومیک را از دیگر ویژگیهای مهم این طرح عنوان کرد و گفت: این دار توسط یکی از شرکتهای دانشبنیان تولید شده و باز و بسته کردن و تنظیم چلهها در آن بهسادگی انجام میشود؛ بنابراین برای این کار نیازی به حضور متخصص یا پرداخت هزینههای اضافی نیست.
عرب افزود: امکان بافت همزمان دو فرش در دو طرف یک دار، از دیگر مزیتهای این فناوری است که میتواند بهرهوری تولید را افزایش و هزینههای بافت را کاهش دهد.
به گفته وی در دار ارگونومیک، با ثابت بودن بافنده و متحرک بودن چلهها، فشار و دشواری کار کاهش مییابد و استفاده از صندلی طبی به جای تخته نیز شرایط مناسبتری برای بافنده فراهم میکند؛ در نتیجه میتوان از بخشی از آسیبهای جسمی ناشی از فرشبافی در بلندمدت پیشگیری کرد.