حکمرانی فضای مجازی و شکایت تاریخی از متا

دادگاه فدرال اوکلند کالیفرنیا میزبان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های حقوقی تاریخ آمریکا در زمینه حقوق مصرف‌کننده شد؛ جایی که چهار ایالت، شرکت متا را به طراحی عمدی و اعتیادآور اینستاگرام و فیس‌بوک برای جذب نوجوانان و کتمان آسیب‌های این سکو‌ها متهم کرده‌اند.