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دادگاه فدرال اوکلند کالیفرنیا میزبان یکی از بزرگترین پروندههای حقوقی تاریخ آمریکا در زمینه حقوق مصرفکننده شد؛ جایی که چهار ایالت، شرکت متا را به طراحی عمدی و اعتیادآور اینستاگرام و فیسبوک برای جذب نوجوانان و کتمان آسیبهای این سکوها متهم کردهاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این دادگاه دادستانهای ایالتهای شاکی مدعی هستند که متا با طراحی ویژگیهای اعتیادآور، سلامت روان جوانان را هدف قرار داده است. دادستان ایالت کنتاکی با تأکید بر اهمیت این پرونده، آن را بزرگترین دعوای حقوقی در تاریخ آمریکا برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان توصیف کرد.
(گزارش حسین همتی)