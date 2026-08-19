رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: بخشی از محتوا‌های آموزشی متناسب با نیاز‌های جدید و شرایط ایجادشده، بازنگری و به‌روزرسانی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام دکتر علی لطیفی از اختصاص درس مستقل به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، تغییر پشت جلد ۳۷ عنوان کتاب، تولید مستند آموزشی و اختصاص محور ویژه مقاومت به جشنواره فیلم رشد خبر داد.

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در سومین جلسه کارگروه ایثار، شهادت و مقاومت ملت ایران ـ پروژه مهر ۱۴۰۵، با اشاره به مجموعه اقدامات انجام‌شده و در دست اقدام این سازمان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش‌های مختلف آموزش و پرورش برای روایتگری و تبیین مفاهیم ایثار، شهادت و مقاومت تأکید کرد.

تأکید بر تولید محتوای تبیینی و آموزشی

لطیفی با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد محتوایی موضوع ایثار و مقاومت، بر تبیین چرایی حوادث، ارائه اطلاعات و آمار، تشریح رویداد‌ها و بیان دستاورد‌ها تأکید کرد.

تغییر محتوای کتاب‌های درسی با توجه به شرایط جدید

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده برای به‌روزرسانی محتوای کتاب‌های درسی اشاره کرد و گفت: بخشی از محتوا‌های آموزشی متناسب با نیاز‌های جدید و شرایط ایجادشده، بازنگری و به‌روزرسانی شده است.

وی با بیان اینکه هدف اولیه، اعمال تغییرات در کتاب‌های دفاعی پایه‌های نهم و دهم بود، افزود: به دلیل محدودیت زمانی و فرایند چاپ و سپاری، امکان تغییر کتاب پایه دهم فراهم نشد، اما کتاب دفاعی پایه نهم با تغییرات اساسی همراه شد.

لطیفی همچنین از اختصاص یک درس مستقل در کتاب پایه ششم به مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد و گفت: این موضوع در قالب یک درس مستقل مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در کتاب تاریخ معاصر پایه یازدهم نیز درس «بیداری اسلامی» بازنگری و ارتقا پیدا کرده و محتوای جدیدی درباره وضعیت جمهوری اسلامی ایران پس از دفاع مقدس هشت‌ساله، تلاش‌ها و تحولات این دوره و همچنین تقابل نظام سلطه با جمهوری اسلامی و اتفاقات مرتبط با جنگ ۱۲ روزه در آن پیش‌بینی شده است.

لطیفی گفت: در بخش‌هایی از کتاب مطالعات اجتماعی نیز تغییرات محتوایی مورد توجه قرار گرفته و چندین عنوان از کتاب‌های درسی که هنوز به مرحله چاپ سپاری نرسیده بودند، متناسب با موضوعات و شرایط جدید، دستخوش تغییرات محتوایی شده‌اند.

مجلات رشد؛ بستری برای روایت ایثار و مقاومت

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین به برنامه‌های دفتر انتشارات و فناوری آموزشی و مجلات رشد اشاره کرد و گفت: در شماره مهرماه ۱۴۰۵ مجلات رشد، بخش قابل توجهی از مجلات دارای پرونده ویژه درباره مدرسه شجره طیبه میناب و موضوع جنگ اخیر هستند.

وی همچنین از اجرای پروژه‌ای برای تغییر تصاویر و پیام‌های پشت جلد کتاب‌های درسی خبر داد و اظهار کرد: در این طرح، پشت جلد ۳۷ عنوان از کتاب‌های پرتیراژ با یک الگوی واحد و با کلیدواژه «ایران عزیز» طراحی شده است.

لطیفی افزود: در این طراحی‌ها، جملاتی درباره عزت، سربلندی و شکست‌ناپذیری ایران انتخاب شده و تصاویر و موضوعات متنوعی از جمله پیشرفت‌های علمی و فناوری، تلاش‌های علمی، امکانات نظامی، حضور مردم در میدان، رهبری، مدرسه شجره طیبه میناب و ناو دنا مورد استفاده قرار گرفته است.

وی گفت: تصاویر و پوستر‌هایی که طی این مدت توسط هنرمندان طراحی شده بود، در فرایندی با همکاری طراحان و مجموعه‌های مرتبط بازبینی و انتخاب شد و بر اساس آن، پشت جلد ۳۷ عنوان کتاب تغییر کرد.

مقاومت و ایستادگی؛ محور ویژه جشنواره فیلم رشد

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در ادامه از پیش‌بینی محور ویژه مقاومت و ایستادگی ملی در جشنواره فیلم رشد خبر داد و گفت: فراخوان جشنواره فیلم رشد در حال آماده‌سازی است و یکی از محور‌های ویژه آن، موضوع مقاومت، ایستادگی و پایداری ملی متناسب با شرایط و جنگ اخیر خواهد بود.

تولید مستند آموزشی درباره مدرسه شجره طیبه میناب

لطیفی همچنین با اشاره به پروژه‌های در دست اقدام دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، از آغاز فرایند تولید یک مستند درباره مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد و اظهار کرد: این مستند با هدف استفاده آموزشی و متناسب با گروه سنی مخاطبان تولید خواهد شد تا علاوه بر روایت اصل واقعه، ابعاد آن نیز برای مخاطب نوجوان تبیین شود.

لطیفی عنوان اولیه این پروژه را «کالبدشکافی یک جنایت» اعلام کرد و گفت: هدف این است که واقعه مدرسه شجره طیبه میناب به شکلی آموزشی و متناسب با سن مخاطب بررسی شود و ابعاد این حادثه و جنبه‌های انسانی و جنگی آن برای دانش‌آموزان تبیین

شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پایان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در کارگروه ایثار، شهادت و مقاومت ملت ایران، بر ضرورت ادامه هماهنگی میان بخش‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش برای تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تأکید کرد.