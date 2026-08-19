فرماندار شهرستان اشتهارد با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی این شهرستان و استقرار شمار زیادی از کارگران در شهرک‌های صنعتی، توسعه زیرساخت‌های درمانی، راه‌های دسترسی و مناسب‌سازی اماکن اداری را از مهم‌ترین نیاز‌های اشتهارد عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، محمدصادق کمالی، فرماندار شهرستان اشتهارد، در گفت‌و‌گو با خبرنگار البرزمن سلام گفت: اشتهارد در جنوب استان البرز قرار دارد و با توجه به وجود شهرک‌های صنعتی مهم، یکی از مسائل اساسی این شهرستان، تقویت زیرساخت‌های درمانی است.با توجه به شرایط جنگی و ضرورت آمادگی زیرساخت‌های درمانی، پیگیری‌های لازم برای استفاده از ظرفیت ماده ۲۳ و تأمین اعتبار مورد نیاز برای تجهیز بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی اشتهارد در حال انجام است و استفاده از ظرفیت خیران و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده نیز در این زمینه دنبال می‌شود تا این طرح در بازه زمانی سه تا پنج سال به نتیجه برسد.

فرماندار اشتهارد در این برنامه رادیویی ادامه داد: در بیمارستان فعلی نیز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی البرز، زمینه حضور پزشکان متخصص فراهم شده و در حال حاضر ۱۵ پزشک متخصص برای ارائه خدمات به اشتهارد مراجعه می‌کنند. با این حال، تأمین تعداد بیشتری پزشک متخصص برای ارائه حداقل خدمات مورد نیاز مردم شهرستان همچنان در دستور کار قرار دارد.

کمالی با اشاره به جمعیت کارگری اشتهارد به مخاطبان سیمای البرز گفت: بر اساس آمار تأمین اجتماعی، بیش از ۱۰۰ هزار کارگر در اشتهارد فعالیت و زندگی می‌کنند و با توجه به احتمال وقوع حوادث کارگری، دسترسی سریع به خدمات درمانی اهمیت زیادی دارد. همچنین فاصله حدود ۷۰ کیلومتری اشتهارد تا مرکز استان، ضرورت پیگیری و راه‌اندازی بیمارستان را دوچندان کرده است.

وی درباره مناسب‌سازی اماکن برای افراد دارای معلولیت نیز گفت: کمیسیون و کارگروه مناسب‌سازی در شهرستان فعال است و هر فصل موضوعات مربوط به این حوزه بررسی می‌شود. برخی ادارات به دلیل کمبود امکانات با مشکلاتی در زمینه ایجاد رمپ و فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد معلولان مواجه هستند که رفع این مشکلات در دستور کار قرار دارد.

فرماندار اشتهارد به مخاطبان سیمای البرز افزود: ۱۹ اداره در یک ساختمان اداری مجهز در شهرستان فعالیت می‌کنند و ساختمان ثبت احوال نیز به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد که در این ساختمان، مناسب‌سازی و ایجاد رمپ ویژه برای تردد افراد دارای معلولیت در اولویت قرار دارد.

کمالی همچنین با اشاره به وضعیت راه‌های دسترسی اشتهارد گفت: نبود شانه خاکی در برخی مسیر‌ها موجب افزایش خطر تصادفات شده است. در یک سال و چند ماه گذشته، حدود ۱۰ هزار کامیون خاک برای ایجاد شانه خاکی در مسیر‌ها به کار گرفته شده تا در صورت خروج خودرو از مسیر، راننده بتواند خودرو را به محدوده خاکی هدایت کند. همچنین مسیر ایپک از اشتهارد به سمت قزوین نیز در محدوده‌ای به طول ۱۰ کیلومتر لکه‌گیری و روکش آسفالت شده است.

وی در پایان این گفت‌و‌گو رادیویی، مهمان‌نوازی مردم اشتهارد را از ویژگی‌های برجسته این شهرستان دانست و گفت: مردم اشتهارد پذیرای افراد از سراسر کشور هستند و امروز در یکی از مدارس ابتدایی شهرستان، دانش‌آموزانی از ۳۱ استان کشور تحصیل می‌کنند.