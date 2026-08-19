به‌مناسبت فرارسیدن چهلمین روز تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید، ویژه‌نامه «منظومه فکری قائد شهید (ره)» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گروه تولید محتوای معاونت فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، به‌مناسبت فرارسیدن چهلمین روز تشییع باشکوه و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، ویژه‌نامه «منظومه فکری قائد شهید» را در قالب سه عنوان «خانواده مطلوب و جوانی جمعیت»، «مبانی انقلاب و فرهنگ مقاومت» و «معنویت و تبلیغ دینی» تهیه و منتشر کرد.

از موضوعات این ویژه‌نامه می‌توان به «نگاهی به ویژگی‌های خانواده مطلوب از منظر مقام معظم رهبری»، «تبیین مسئولیت اصلی زن در خانواده با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری»، «جمعیت، جوانی و آینده جمعیتی ایران در اندیشه شهید آیت‌الله خامنه‌ای»، «مبانی سیاسی امام خمینی (ره) از دیدگاه مقام معظم رهبری»، «شاخص‌های امید از منظر مقام معظم رهبری»، «ترویج فرهنگ جهاد و شهادت براساس بیانیه گام دوم»، «معنویت از دیدگاه آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)»، «میراث معنوی امام شهید» و «بایسته‌های تبلیغ و مبلّغ با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی» اشاره کرد.

یادآور می‌شود، مبلغان می‌توانند فایل‌های ویژه‌نامه «منظومه فکری قائد شهید» را از https://www.balagh.ir/content/۲۳۲۷۵ دانلود کنند.