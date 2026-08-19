مزار شهید قربان عرب، یادگار مقابله مردم گرگان با کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد در آستان مقدس امامزاده عبدالله گرگان قرار دارد.

شهید قربان عرب، شهید گرگانی مقابله با کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد۱۳۳۲

شهید قربان عرب، شهید گرگانی مقابله با کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد۱۳۳۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ غلامرضا خارکوهی تاریخ نگار انقلاب اسلامی گفت : مردم گلستان از همان ابتدا با آمریکا مقابله کردندو درکودتای آمریکایی ۲۸ مرداد مقابل نیروهای چماق به دست رژیم شاه ایستادند.



وی افزود : در همین حادثه شهید قربان عرب، جوان گرگانی به دست عمال رژیم شاه به شهادت رسید که به عنوان سند افتخار آمریکا ستیزی مردم گلستان در تاریخ ایران ثبت شده و مزار آن شهید در آستان مقدس امامزاده عبد الله گرگان به یادگار مانده است.