به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس تهران امروز ۲۸ مرداد با افزایش ۰.۰۸ درصدی و ۴ هزارو ۹۳۰ واحدی در محدوده ۵ میلیون و ۹۵۲ هزار واحدی قرار گرفت.

در ساعات ابتدایی معاملات شاخص کل بورس بازدهی منفی داشت و بازار سرمایه با عرضه همراه شد، اما به مرور عرضه‌ها در بازار از سوی سرمایه گذاران خریداری شد و شاخص کل بورس نزدیک به محدود ۶ میلیون واحد شد.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۰.۷۸ درصدی و ۱۳ هزار و ۱۳۰ واحدی در سطح یک میلیون و ۶۸۶ هزار واحدی ایستاد.

با این حال امروز برخلاف روز گذشته، بیش از ۵۱۱ میلیارد تومان پول وارد سهام حق تقدم شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه دارویی و فلزات اساسی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۶۶ درصد بازار معادل حدود ۵۴۰ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.