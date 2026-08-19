مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد: که ادعا‌های غیرجدی نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی، علیه ترکیه با هدف توجیه حملات هوایی غیرقانونی به سوریه مطرح شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ادعا‌های غیرجدی نخست‌وزیری اسرائیل علیه ترکیه "با هدف مشروعیت‌بخشی به حملات هوایی غیرقانونی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه" مطرح شده است.

در این بیانیه آمده است: ادعا‌های غیرجدی مطرح‌شده از سوی نخست‌وزیری اسرائیل با هدف مشروعیت‌بخشی به حملات هوایی غیرقانونی اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه مطرح می‌شود.

اتهام‌های بیان‌شده ناشی از قصد نتانیاهو برای ادامه سیاست‌های توسعه‌طلبانه و بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه در آستانه انتخابات اسرائیل است.

در ادامه این بیانیه با تاکید بر اینکه ترکیه، همانند اکثریت جامعه بین‌المللی، خواهان برقراری صلح پایدار در منطقه است، تصریح شد: تنها راه تحقق این امر آن است که نتانیاهو سیاست‌های تهاجمی و تحمیلی خود را کنار گذاشته و به حقوق بین‌الملل احترام بگذارد.