مدیر جهادکشاورزی پیرانشهر گفت: امسال سطح زیرکشت چغندرقند در این شهرستان با هدف کاهش مصرف آب و کمک به احیای دریاچه ارومیه، هزار هکتارکاهش یافته و به شش هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ عمر علیپور افزود: این اقدام در راستای برنامه ابلاغی مبنی بر کاهش کاشت محصولات با نیاز آبی زیاد انجام شد.

وی با اشاره به عملکرد سال زراعی گذشته افزود: پارسال ۵۳۰ هزار تن چغندرقند از هفت هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی این شهرستان برداشت شد.

مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهر میانگین برداشت چغندرقند در پیرانشهر را حدود ۷۰ تن در هکتار اعلام و تصریح کرد: این میزان با استفاده از ارقام جدید، اجرای برنامه‌های کنترل آفات و اصلاح الگوی کشت، حدود پنج تن در هکتار نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

علیپور خاطرنشان کرد: چغندرکاران ان شهرستان برای تحویل محصول خود با کارخانه قند پیرانشهر، ارومیه، نقده، مهاباد و خوی قرارداد امضا کرده‌اند.