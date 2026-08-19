جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری دو توزیع‌کننده مواد مخدر در شهرستان‌های ملارد و شهریار و کشف بیش از ۷۴ کیلوگرم تریاک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسين زلفخانی جانشين فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اعلام این خبرگفت: در پی تبادل اطلاعاتی پليس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان با پليس مواد مخدر غرب استان تهران مبنی بر تحويل يک محموله موادمخدر بين دو دستگاه خودرو سواری در فاز يک انديشه، مراتب در دستور کار پليس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پليس مبارزه با موادمخدر در عملياتی موفق و با هماهنگی قضائی با توقيف خودرو سواری تعداد ۷ بسته به وزن ۷ کيلوگرم ترياک کشف و يک قاچاقچی را دستگير کردند.

جانشين فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به اطلاعات بدست آمده جديد، عمليات دوم را در شهرستان ملارد آغاز و با هماهنگی قضائی در بازرسی از منزل يک قاچاقچی ديگر، ۶۶ کيلو و ۳۰۰ گرم ترياک از انباری بالای حمام کشف کردند.

سرهنگ زلفخانی افزود: دو قاچاقچی دستگير شده به همراه مواد مخدر مکشوفه با تشکيل پرونده تحويل مرجع قضائی شدند.