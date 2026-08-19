رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: در طول دو سال گذشته تعداد تراکتور‌های استان ۳.۴۵ درصد و تعداد کمباین‌ها ۳.۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی با اشاره به اینکه ضریب مکانیزاسیون کشاورزی نیز از ۳.۶۱ به ۳.۶۸ اسب بخار در هکتار رسیده است اظهار کرد: تعداد تراکتور‌های آذربایجان شرقی از ۴۸ هزار و ۱۳۳ دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۴۹ هزار و ۷۹۴ دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین تعداد کمباین‌ها از یک‌هزار و ۳۷۰ دستگاه به یک‌هزار و ۴۱۴ دستگاه افزایش یافته است.

وی افزود: افزایش ضریب مکانیزاسیون از ۳.۶۱ به ۳.۶۸ اسب بخار در هکتار، بیانگر حرکت استان در مسیر توسعه مکانیزاسیون و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

شفیعی با بیان اینکه نوسازی ناوگان ماشین‌آلات کشاورزی از محور‌های مهم برنامه هفتم توسعه است ادامه داد: در این چارچوب دولت موظف به نوسازی و تأمین هدفمند ماشین‌آلات کشاورزی شده و اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای خرید تراکتور، کمباین و ادوات دنباله‌بند، یکی از ابزار‌های تحقق این هدف است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: توسعه مکانیزاسیون در دولت چهاردهم با رویکرد خروج تدریجی تراکتور‌ها و کمباین‌های فرسوده و جایگزینی آنها با ماشین‌آلات نو و دارای راندمان بالاتر دنبال می‌شود؛ چرا که استفاده از ماشین‌آلات به‌روز علاوه بر افزایش بهره‌وری، می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید نیز کمک کند.

وی با اشاره به نقش ماشین‌آلات مدرن در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی اظهار کرد: استفاده از کمباین‌های مدرن و ادوات دنباله‌بند دقیق، از جمله تیلر‌ها و دیسک‌های جدید، در کاهش ریزش محصول هنگام برداشت و کاهش ضایعات در مراحل مختلف تولید مؤثر است و این موضوع از اهداف مهم برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود.

شفیعی همچنین تغییر الگوی کشت را یکی دیگر از محور‌های مهم برنامه هفتم دانست و افزود: توسعه کشت قراردادی محصولات راهبردی، به‌ویژه گندم، نیازمند تأمین و استفاده از ادوات تخصصی از جمله خطی‌کار‌ها و ردیف‌کارهاست و تأمین این تجهیزات دنباله‌بند، از اولویت‌های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در استان محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: هدف نهایی از توسعه مکانیزاسیون، صرفاً افزایش تعداد ماشین‌آلات نیست، بلکه باید با نوسازی ناوگان، استفاده از فناوری‌های نوین و تأمین ادوات متناسب با الگوی کشت، بهره‌وری تولید افزایش یافته، هزینه‌های کشاورزان کاهش پیدا کند و میزان ضایعات محصولات نیز به حداقل برسد.