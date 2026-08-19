سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان بر ضرورت تعامل مستمر، مطالبه‌گری سازنده و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای ارتقای سواد سلامت و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی تأکیدکرد‌.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دکتر سیاوش محمدزاده سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان درنشست هم‌اندیشی و تجلیل از اصحاب رسانه شهرستان، با بیان اینکه دیدن، پرسیدن، مطالبه‌گری، فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی جامعه از مهم‌ترین رسالت‌های خبرنگاران است، گفت: انتظار اصلی من از اصحاب رسانه، شکل‌گیری یک تعامل مستمر، سازنده و مثبت است. شما به دلیل حضور در بطن جامعه و ارتباط مستقیم با مردم، بسیاری از مشکلات، مطالبات و دغدغه‌های آنان را زودتر از دیگران مشاهده و منعکس می‌کنید و این ظرفیت می‌تواند در شناسایی و حل مسائل حوزه سلامت بسیار مؤثر باشد.

دکتر سیاوش محمدزاده بر ضرورت تعامل مستمر، مطالبه‌گری سازنده و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای ارتقای سواد سلامت و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی تأکیدکرد‌وافزود:نگاه ما به رسانه و به‌ویژه فضای مجازی، صرفاً انتشار یک خبر، خوانده شدن آن و سپس سپرده شدنش به تاریخ نیست؛ بلکه فضای رسانه‌ای را بستری ارزشمند برای فرهنگ‌سازی، افزایش آگاهی مردم، طرح صحیح مسائل و کمک به حل مشکلات می‌دانیم.

دکتر محمدزاده تصریح کرد: اگر این ارتباط و تعامل دوطرفه به‌صورت مستمر و مسئولانه ادامه پیدا کند، می‌توانیم از ظرفیت رسانه برای انعکاس صحیح واقعیت‌ها، پیگیری مشکلات و ارائه راهکار‌های مؤثر استفاده کنیم و در نهایت، نتیجه این همکاری باید به نفع مردم و موجب ارتقای خدمات سلامت در شهرستان باشد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان بوکان در ادامه، حوزه مردم، حوزه درمان وبه ویژه بیمارستان شهید قلی پور وبخش اورژانس وحوزه بهداشت را ازمهم‌ترین محور‌های مورد توجه مجموعه سلامت عنوان کرد.

وی در پایان با تأکید بر استمرار نشست‌ها و گفت‌و‌گو با اصحاب رسانه اظهار داشت: هدف نهایی و دغدغه مشترک ما و شما، خدمت به مردم و تلاش برای ارائه بهترین خدمات با بالاترین کیفیت در عرصه سلامت است و تحقق این هدف، نیازمند تعامل، همفکری و همکاری مستمر همه ظرفیت‌های شهرستان خواهد بود.

در ادامه این نشست، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شهرستان نیز دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و تجربیات خود را درباره نحوه پوشش اخبار حوزه سلامت، چالش‌های موجود و نیاز‌های خبری حوزه بهداشت و درمان مطرح کردند.

در پایان از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شهرستان بوکان با اهدای لوح وهدایا تجلیل بعمل آمد.