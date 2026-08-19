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پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف توسعه نشر دیجیتال و دسترسی آسان پژوهشگران به منابع علمی، کتابهای تخصصی خود را در سکوی «طاقچه» عرضه کرد.
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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اعظم صادق زاده مدیر دفتر اسناد و منابع علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تأکید بر ضرورت تحول در شیوههای انتشار دانش تخصصی اظهار کرد: امروز ما در عصری هستیم که دسترسی سریع و آسان به منابع علمی، موتور محرک نوآوری است.
وی افزود: پژوهشگاه تنها متولی تولید علم نیست؛ بلکه رسالت اصلی ما، انتقال این دانش به بدنه نخبگانی، دانشجویی و تخصصی کشور است.
تصمیم برای عرضه کتابهای انتشارات پژوهشگاه در پلتفرم «طاقچه» نیز دقیقاً با همین رویکرد استراتژیک اتخاذ شد تا مرزهای فیزیکی کتابخانه، مانعی برای بهرهمندی از دستاوردهای علمی ما نباشد.
صادقزاده در خصوص محتوای ارائه شده، افزود: آثار انتشارات پژوهشگاه که سالها حاصل تلاشهای علمی و پژوهشی متخصصان این مرکز بوده است، اکنون به صورت الکترونیکی در دسترس است.
این منابع موضوعات کاربردی و تخصصی حوزههای مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات را پوشش میدهد و امیدواریم این گام، به تقویت زیستبوم دانشی کشور کمک شایانی کند.
مدیر دفتر اسناد و منابع علمی تصریح کرد: این حرکت تنها شروع مسیر است و ما به دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت بسترهای نشر دیجیتال برای ترویج دانش تخصصی هستیم تا تمامی دانشجویان، پژوهشگران و فعالان حوزه ICT در سراسر کشور، فارغ از موقعیت جغرافیایی، به محتوای دقیق و بهروز دسترسی داشته باشند.
وی با بیان اینکه تاکنون سه عنوان کتاب «شاخصها و ابزارهای سنجش کیفیت خدمات و تجربه کاربری در شبکه»، «سیستمهای مخابرات ماهوارهای» و «واژگان هوش مصنوعی» در این سکو قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: بهصورت دورهای و مستمر، آثار دیگری نیز در این سکو بارگذاری خواهد شد تا جامعه علمی و متخصصان حوزه ارتباطات بتوانند بهروزترین منابع را بهشکل یکپارچه و در دسترس دریافت کنند.
گفتنی است، علاقهمندان، متخصصان و دانشجویان میتوانند برای مشاهده عناوین و دریافت کتابهای تخصصی پژوهشگاه، به صفحه اختصاصی انتشارات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پلتفرم «طاقچه» مراجعه کنند.