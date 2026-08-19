رویارویی پرسپولیس با آبی پوشان خوزستان، مسابقات کشتی فرنگی زیر ۲۰ سال قهرمانی جهان و فوتبال فولاد و شمس آذر از شبکه‌های سه و ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه رقابت‌های لیگ برتر از هفته دوم، استقلال خوزستان در پایتخت میهمان پرسپولیس است. این بازی ساعت ۱۹:۴۵ زنده از برنامه «فوتبال برتر» شبکه سه پخش می شود.

این مسابقه در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود.

پرسپولیس در اولین دیدار خود با نتیجه ۲ بر صفر شمس آذر را از پیش رو برداشت و هم اکنون در مکان پنجم جدول لیگ برتر قرار دارد و استقلال خوزستان نیز ۲ بر صفر از آلومینیوم اراک شکست خورد و هم اکنون در رده پانزدهم جدول جا خوش کرده است.

شبکه ورزش در چارچوب مسابقات کشتی فرنگی زیر ۲۰ سال قهرمانی جهان ۲۰۲۶ اسلواکی، امروز و در آخرین روز از این رقابت ها، از ساعت ۱۹:۳۰، مرحله رده بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم نمایندگان کشورمان را در قالب برنامه «مثبت ورزش» با گزارشگری مشترک مصطفی حسینی و فرزاد فعلی با تحلیل فنی و زنده پوشش می‌دهد.

مسابقات کشتی فرنگی زیر ۲۰ سال قهرمانی جهان ۲۰۲۶، در کشور اسلواکی برگزار می‌شود.

نمایندگان کشورمان در اوزان ذکر شده به ترتیب امیرعلی حیدری و علیرضا محمدحسینی هستند.

شبکه ورزش در چارچوب برگزاری بازی‌های هفته دوم لیگ برتر، امشب از ساعت ۲۰:۳۰، رقابت دو تیم فولاد و شمس آذر قزوین را با گزارشگری اختصاصی و زنده پوشش می‌دهد.

وضعیت دو تیم در جدول، فولاد با یک امتیاز در جایگاه دوازدهم و شمس آذر بدون امتیاز در رده شانزدهم جدول قرار دارد.