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استاندار خراسان رضوی در مراسم تجلیل از آزادگان گفت: گفتن و تکرار رشادتهای آزادگان برای مردم ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه جنگ امروز با دوران هشت ساله دفاع مقدس متفاوت است، ادامه داد: ما در تاریخ جمهوری اسلامی ایران اتفاقات و رخدادهای متفاوت و بسیار مهمی را پشت سر گذاشتهایم که باید برای نسلهای آینده بازگو و تکرار شوند.
مظفری عنوان کرد: امروز ما مسئولیت پذیرفتهایم و باید کار را به نحو احسن انجام دهیم و اگر نمیتوانیم باید کنار رفته تا مدیر بهتر و لایق تر کار را عهده دار شود. خراسان رضوی در حوزههای تخصصی از استانهای برتر کشور بوده است و پیشینه قوی، مشخصه این موفقیت است باید به بهترین نحو این شرایط و ظرفیت ها مدیریت شود تا وضعیت استان و مردم ارتقا یابد.