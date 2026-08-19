به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی ، مظفری امروز در مراسم الماس‌های درخشان که در سالن شهید سلیمانی مشهد برگزار شد، ضمن ادای احترام به مقام شهدای غریب اسارت گفت: ۲۶ مرداد و بازگشت آزادگان به میهن احساسی‌ترین تاریخ روز جمهوری اسلامی ایران است.

استاندار خراسان رضوی افزود: در ان دوران رژیم بعث عراق شاید تعدادی از جوانان ایران را به اسارت گرفت، اما نتوانست باور‌ها و اعتقادات آنها را بگیرد، اسرای ایرانی در اسارت آزاده و با استقامت‌تر بودند.

وی با بیان اینکه جنگ امروز با دوران هشت ساله دفاع مقدس متفاوت است، ادامه داد: ما در تاریخ جمهوری اسلامی ایران اتفاقات و رخدادهای متفاوت و بسیار مهمی را پشت سر گذاشته‌ایم که باید برای نسل‌های آینده بازگو و تکرار شوند. مظفری عنوان کرد: امروز ما مسئولیت پذیرفته‌ایم و باید کار را به نحو احسن انجام دهیم و اگر نمی‌توانیم باید کنار رفته تا مدیر بهتر و لایق تر کار را عهده دار شود. خراسان رضوی در حوزه‌های تخصصی از استانهای برتر کشور بوده است و پیشینه قوی، مشخصه این موفقیت است باید به بهترین نحو این شرایط و ظرفیت ها مدیریت شود تا وضعیت استان و مردم ارتقا یابد.

در پایان این مراسم از ۱۵ نفر از آزادگان، همسران آزادگان و فرزندان آزادگان که فعالیت موفق در زمینه علمی داشتند تجلیل شد.

استان خراسان رضوی با تقدیم ۱۷ هزار و ۶۸۳ شهید، ۶۰ هزار و ۳۱۵ جانباز و ۳ هزار و ۴۰۱ آزاده، هویت انقلابی خود را به نمایش گذاشته است.