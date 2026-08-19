به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه سمیرم در مراسم چهلم رهبر شهید گفت: رهبر شهید با شهادت خود باعث شد وحدت و اتحاد مردم ایران در برابر دشمن محکمتر و استوارتر شود.

حجت الاسلام حسین دیانی افزود: ترس امروز دشمنان از وحدت و اتحاد ملت ایران است دشمنان فکر می‌کردند با شهادت رهبر می‌توانند اتحاد را از مردم بگیرند ولی شهادت رهبر مردم را در برابر دشمن متحدتر کرد.

دیانی بیان کرد مردم خواستار انتقام خون رهبر شهید هستند و انتقام با نابودی کامل امریکا و اسرائیل محقق می‌شود.