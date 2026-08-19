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مراسم گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و تجدید عهد با ولایت تحت عنوان «محفل اشک، عهد با ولایت»، پنجشنبه ۲۹ مردادماه در شهر نسیمشهر برگزار خواهد شد.
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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم همزمان با نماز جماعت مغرب و عشاء در آستان مقدس امامزاده سیدلطیف ابن موسیالکاظم (ع) در شهرک وجهآباد برگزار خواهد شد.
این برنامه با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و علاقهمندان به ارزشهای انقلاب اسلامی برگزار میشود و حاضران ضمن ادای احترام به مقام شهدا، بر تداوم راه انقلاب، حفظ عزت و اقتدار کشور و تجدید پیمان با ولایت تأکید خواهند کرد.
برگزارکنندگان از عموم مردم برای حضور در این محفل دعوت کردهاند.