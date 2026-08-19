دور مقدماتی دومین جشنواره «لذت تلاوت» ویژه دختران و پسران، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دور مقدماتی جشنواره قرآنی «لذت تلاوت ۲» با هدف ایجاد فضای قرآنی برای کودکان و نوجوانان و تقویت انس نسل جدید با قرآن، در دو نوبت ویژه دختران و پسران به همت مجمع قرآنیان غرب استان تهران برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، بخش ویژه دختران این جشنواره روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. بخش ویژه پسران نیز روز جمعه ۳۰ مردادماه برگزار خواهد شد، حضور عموم علاقه‌مندان به فعالیت‌های قرآنی به‌صورت خانوادگی در این برنامه امکان‌پذیر خواهد بود.

این رویداد با محوریت مجموعه «قرآنیان غرب استان تهران» و با مشارکت باشگاه نوجوانان قرآنی برگزار می‌شود.

برگزارکنندگان جشنواره، برگزاری این برنامه را فرصتی برای گسترش فرهنگ قرآن‌خوانی و ایجاد تجربه‌ای شیرین و جمعی برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها عنوان کرده‌اند.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به کانال این جشنواره به نشانی M_quran ۱۱۴@ در پیام‌رسان ایتا مراجعه کنند. دومین جشنواره «لذت تلاوت» با شعار «قرآن؛ کتابی برای همه» برگزار می‌شود.