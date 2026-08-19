به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، سرهنگ پاسدار علی عزیزپور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بوکان با حضور در منزل جانبازان سرافراز اسلام «محمد کریم مرادی» و «ارسطو پیشیار»، با آنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار صمیمی و معنوی، فرمانده سپاه بوکان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، صبر و ایثار جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معظم آنان را ستود و گفت: شما سرمایه‌های گرانقدر انقلاب اسلامی هستید؛ امنیت و آرامش امروز کشور مدیون ایثار و جانفشانی شماست.

سرهنگ عزیزپور در ادامه ضمن استماع دغدغه‌ها و مشکلات جانبازان و خانواده‌های آنان، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع این مشکلات صادر کرد و تأکید کرد: خدمت به ایثارگران وظیفه‌ای همگانی است و رفع مشکلات این عزیزان را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

در حاشیه این دیدار‌ها و در راستای پایش مستمر وضعیت سلامت جامعه ایثارگری، فرمانده سپاه بوکان طی تماس‌های تلفنی با پزشکان درمانگاه شهدای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بوکان، جویای وضعیت سلامت جانبازان و خانواده‌های آنان شد و بر ارائه خدمات درمانی مناسب و پیگیری روند درمان این عزیزان تأکید کرد.

محمدکریم مرادی وارسطو پیشیار از رزمندگان دوران دفاع مقدس هستند که در راه دفاع از کیان اسلامی جانباز شدند.

در پایان، فرمانده سپاه بوکان با اهدای هدایایی از جانبازان سرافراز و خانواده‌های آنان تجلیل کرد و برای آنان آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون داشت.