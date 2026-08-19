به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مقیمی افزود: این مجتمع هنری هم اکنون ۷۰ درصد پیشرفت کاری دارد.

وی افزود: عملیات عمرانی ساختمان به پایان رسیده است و حالا تجهیز و آماده‌سازی هفت سالن تخصصی به سرعت ادامه دارد.

مقیمی گفت: مجتمع هنری گچسارن در دو طبقه و دارای ۷ سالن تخصصی و دارای بخش‌های سالن موسیقی، سالن همایش و برنامه‌های عمومی، سالن پلاتو، نگارخانه، گالری، موزه، سینما، بازی‌های رایانه ایی، خدمات اینترنتی، سالن کنفرانس، کتابخانه تخصصی، مجموعه اداری، و سالن اجتماعات است.