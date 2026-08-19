به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علاءالدین ازوجی با اشاره به اهمیت تولید شیرخشک در داخل کشور به دلیل تأثیر شیرخشک بر سلامت نسل‌های آینده کشور و همچنین چالش‌های مربوط به تأمین ارز مورد نیاز برای واردات شیرخشک، تأکید کرد و گفت: این تفاهم همکاری، بستری برای بومی‌سازی فناوری‌های نوین و شکوفایی ظرفیت‌های داخلی فراهم کرده است و نه‌تنها از بعد اشتغال‌زایی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، بلکه از منظر خدمت‌رسانی به خانواده‌ها و تأمین نیاز نوزادان، نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد.



مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر اهمیت خروج از نگاه صرفاً دولتی به پروژه‌های ملی و تلاش برای اجرای طرح‌ها با رویکرد بخش خصوصی، افزود: امیدواریم با امکان‌سنجی دقیق و همکاری مؤثر همکاران صنعتی و نهاد‌های حمایتی، این پروژه در کوتاه‌ترین زمان به بهره‌برداری برسد و الگویی برای توسعه فناوری‌های راهبردی در کشور باشد.



وی با تأکید بر ضرورت هم افزایی میان صندوق نوآوری، وزارت صنعت و بخش خصوصی، گفت: نگاه ما در این پروژه سودمحور نیست، اما خدمت به نظام سلامت و تولید داخلی، بزرگترین دستاورد آن خواهد بود.



سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه تولید شیرخشک نوزاد



در این نشست، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با بیان اینکه درحال حاضر ۹۷ درصد از شیرخشک مورد نیاز کشور از خارج تأمین می‌شود که ارزبری بالایی به خود اختصاص داده است، افزود: در یک سال گذشته شاهد تلاش‌های بسیار خوب و مؤثری در این حوزه بودیم و بررسی و ارزیابی شرکت‌های درخواست دهنده برای فراخوان تولید شیرخشک نوزاد با دقت و سرعت انجام شد. بجز جنبه اقتصادی، باید به این نکته توجه داشت که شیرخشک نوزاد از جمله محصولات راهبردی و مهم برای کشور محسوب شده و با سلامت نوزادان در ارتباط است؛ بنابراین تأمین نیاز کشور به این محصول توسط شرکت‌های داخلی باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد.



وی با اشاره به وجود دانش فنی و امکانات تولید شیرخشک نوزاد در کشور، گفت: با همکاری شرکت صنایع شیر ایران و زیرمجموعه‌های آن، می‌توان کل زنجیره تولید شیرخشک را در کشور ایجاد کرد. همچنین امیدواریم با تکمیل سرمایه‌گذاری در این بخش تا پایان سال جاری، بزودی شاهد ورود محصولات شیرخشک تولیدی شرکت‌های زیرمجموعه صنایع شیر ایران به بازار کشور باشیم.



رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به انتظار ۱۲ هزار تنی از ظرفیت تولید شیرخشک نوزاد در داخل کشور افزود: امیدواریم با این همکاری مشترک بتوانیم تا یک سال آینده نیاز کشور به شیرخشک نوزاد را تأمین کنیم و این محصول راهبردی به راحتی در اختیار مردم قرار گیرد و بزودی شاهد رونمایی از این طرح ملی باشیم.



تولید شیرخشک در کشور با تکیه بر دانش و توانمندی داخلی



محمد نریمانی‌راد، سرپرست شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) نیز با تشکر از همراهی همه مجموعه‌ها از جمله معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: اقدام بزرگی در همکاری مشترک شرکت صنایع شیر ایران و صندوق بازنشستگی کشوری، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه تولید شیرخشک نوزاد شروع شده است و امیدواریم بتوانیم این محصول راهبردی را در داخل تولید کنیم و در اختیار جامعه قرار دهیم.