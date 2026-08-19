وزیر بهداشت گفت:بخش مهمی از اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، ایجاد ساختار و فرهنگ لازم در جامعه و اطلاع‌رسانی صحیح درباره آن است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ دهمین جلسه تحلیل و پایش دانشگاه‌های مجری مرحله ۲ و سومین جلسه دانشگاه‌های مجری مرحله ۳ برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با حضور دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مسئولان وزارت بهداشت و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و مسئولان محلی به‌صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.

محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در این نشست با اشاره به ضرورت توجه همزمان به ابعاد اجرایی، رسانه‌ای و فرهنگی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، گفت: بخش مهمی از اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، ایجاد ساختار و فرهنگ لازم در جامعه و اطلاع‌رسانی صحیح درباره آن است.

وزیر بهداشت همچنین بر ضرورت بررسی دقیق جزئیات اجرای برنامه در دانشگاه‌ها و شهرستان‌های پایلوت تأکید کرد و افزود: تعداد اقلام دارویی در نسخه، قیمت نسخه، آزمایشگاه و تصویربرداری از جمله مواردی است که باید به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا اجرای برنامه در پایلوت‌ها با اطمینان و بر مبنای داده‌های واقعی پیش برود.

دکتر ظفرقندی با تأکید بر اینکه اجرای برنامه باید مرحله‌به‌مرحله و پس از اطمینان از صحت عملکرد دنبال شود، اظهار داشت: اگر اجرای برنامه در دانشگاه‌ها و شهرستان‌های پایلوت به‌درستی انجام شود، توسعه آن در سایر مناطق با سهولت بیشتری امکان‌پذیر خواهد بود.

وزیر بهداشت با اشاره به پیگیری مستمر رئیس‌جمهور از روند اجرای برنامه خاطرنشان کرد: گزارش پیشرفت اقدامات به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود و مراحل بعدی اجرای برنامه پس از حصول اطمینان از آمادگی و صحت فرآیند‌ها دنبال خواهد شد.

دکتر رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، نیز تأمین منابع مالی مورد نیاز را از مشکلات مهم پیش‌روی اجرای برنامه عنوان کرد و گفت: وزارت بهداشت در بخش‌هایی که مسئولیت تأمین منابع را بر عهده دارد، در حال انجام دادن اقدامات لازم است و انتظار می‌رود سازمان‌های بیمه‌گر نیز در تأمین منابع و حمایت مالی از دانشگاه‌ها نقش مؤثرتری ایفا کنند.

وی با اشاره به بررسی و شناسایی مشکلات و ضعف‌های موجود در مسیر اجرای برنامه، تأکید کرد که برای ارتقای سلامت، تحقق عدالت در سلامت و دستیابی به اهداف نظام سلامت، مسیر پزشکی خانواده و نظام ارجاع باید با وجود مشکلات و معضلات موجود ادامه پیدا کند.

مهندس موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، در این نشست با تأکید بر ضرورت شنیدن مستقیم مسائل و مشکلات دانشگاه‌های مجری، خواستار بیان صریح چالش‌های موجود شد تا امکان رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان فراهم شود.

وی با تشریح برخی شاخص‌های مورد بررسی در این مرحله، از جمله میزان انتساب جمعیت به پزشکان، بار مراجعه، تعداد ویزیت به ازای پزشک، متوسط اقلام دارویی در نسخه، متوسط قیمت نسخه، اقلام آزمایشگاهی و تصویربرداری، تأکید کرد که هدف از این پایش‌ها صرفاً جمع‌آوری آمار نیست، بلکه باید این داده‌ها به تغییر رفتار و اصلاح فرآیند‌های ارائه خدمت منجر شوند.

همچنین دکتر فرخی با اشاره به وضع مرحله سوم برنامه اعلام کرد که ۱۹ دانشگاه در این فاز قرار دارند و برخی دانشگاه‌ها نیز در چارچوب نسخه ۰۲ و مهاجرت به نسخه ۰۳ فعالیت می‌کنند. وی با تأکید بر ضرورت آمادگی دانشگاه‌ها برای ورود از مرحله تست به مرحله اجرا، از برنامه‌ریزی برای اعزام تیم‌های پیشران طی هفته آینده و بررسی وضعیت دانشگاه‌ها برای صدور گواهی مهاجرت از مرحله آزمایش به مرحله اجرا خبر داد.

در ادامه نشست، فرمانداران شهرستان‌های فرماندران فیروزآباد و جوین گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای استقرار برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع ارائه کردند. در این گزارش‌ها، برگزاری جلسات شورای اداری شهرستان، نشست با شوراها، دهیاران، معتمدان و گروه‌های اثرگذار اجتماعی و تلاش برای ایجاد همراهی میان دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره قرار گرفت. همچنین بر ظرفیت نخبگان، روحانیون، پایگاه‌های بسیج، فرهنگیان و سایر گروه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت مردم تأکید شد. در عین حال، کمبود تجهیزات و نیروی انسانی به‌عنوان یکی از مشکلات اجرایی برخی شهرستان‌ها مطرح شد و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای موفق برنامه تأکید شد.

بخش عمده‌ای از این نشست به ارائه گزارش دانشگاه‌های علوم پزشکی مجری برنامه و بررسی مستقیم مسائل، موانع و چالش‌های موجود در مسیر اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع اختصاص داشت. دانشگاه‌ها ضمن تشریح وضعیت اجرای برنامه در شهرستان‌های تحت پوشش، موضوعاتی از جمله مشکلات زیرساختی، کمبود نیروی انسانی، مسائل تجهیزات و امکانات، مشکلات سامانه‌های فناوری اطلاعات، فرآیند‌های پرداخت و قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر و سایر موانع اجرایی را مطرح کردند و بر ضرورت رفع این مسائل برای ورود مطمئن دانشگاه‌های مجری فاز سوم از مرحله تست به مرحله اجرا تأکید شد. همچنین بر اهمیت هماهنگی میان دانشگاه‌ها، شبکه‌های بهداشت و درمان، فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های بیمه‌گر برای پیشبرد برنامه تأکید شد.