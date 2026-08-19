

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست معاونت سلامت، اصلاح و تربیت زندان‌های خراسان جنوبی گفت: پنجمین دوره مسابقات آزاد استانی مهارت زندانیان استان با حضور ۷۰ نفر از زندانیان برگزیده مرحله شهرستانی از ۶ مرکز اصلاحی و تربیتی خراسان جنوبی برگزار شد که ۳۰ نفر برگزیده شدند.

ضیایی‌فرد با اشاره به اینکه افراد در ۱۰ رشته مهارتی با هم رقابت کردند، افزود: این رشته‌ها در بخش مردان شامل فناوری خودرو، برق ساختمان، صنایع چوب، صنایع چرم، پیرایشگری مردانه، خیاطی مردانه، جوشکاری و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و در بخش زنان شامل قالی بافی و حوله بافی بود.

وی گفت: این دوره از مسابقات با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های مهارتی، ارتقای توانمندی‌های فنی و حرفه‌ای، ایجاد انگیزه برای یادگیری مهارت و فراهم‌سازی زمینه اشتغال و بازگشت مؤثر زندانیان به جامعه برگزار شد.

سرپرست معاونت سلامت، اصلاح و تربیت زندان‌های خراسان جنوبی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ایجاد بستر اشتغال مولد را از اولویت‌های مهم در حوزه اصلاح و تربیت عنوان کرد و گفت: توانمندسازی زندانیان و فراهم‌کردن زمینه کسب روزی حلال، نقش مؤثری در بازگشت موفق آنان به جامعه و حرکت به سوی زندگی سالم و سعادتمندانه دارد.

ضیایی‌فرد افزود: پذیرفته شدگان این مسابقات از گواهی رسمی مهارت فنی و حرفه‌ای برخوردار خواهند شد و می‌توانند از مزایای آن در دوران پس از آزادی بهره‌مند شوند.