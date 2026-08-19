رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، این اقدام را «فاقد وجاهت قانونی» خوانده و تأکید کرده که هرگونه تغییر در نهاد ناظر باید از مسیر قانونی و با اصلاح مصوبه هیئت وزیران انجام شود.
مدیر امور اتحادیههای کشوری اتاق اصناف ایران نیز صراحتاً اعلام کرده که در مصوبه هیئت وزیران هیچ اشارهای به سازمان بورس نشده و اساساً بورس نمیتواند ناظر این حوزه باشد، چراکه خود در بازارهای مرتبط با طلا فعالیت دارد و این وضعیت میتواند تعارض منافع ایجاد کند.
پلیس فتا بارها نسبت به خطرات خرید و فروش آنلاین طلا هشدار داده است. سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا پایتخت، صراحتاً اعلام کرده که استفاده از بسترهایی مانند پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین برای معامله طلا «مناسب نیست».
شگرد کلاهبرداری با بیعانه
رئیس پلیس فتا پایتخت هم هشدار داده : دریافت «بیعانه» یکی از شگردهای اصلی مجرمان سایبری است. افراد سودجو با درج آگهیهایی با قیمت پایینتر از بازار، از مشتریان درخواست بیعانه میکنند و پس از واریز وجه، ارتباط خود را قطع میکنند.
توصیه پلیس: شهروندان تنها هنگام دریافت کالا اقدام به پرداخت وجه کنند و از معامله در سایتهای نامعتبر پرهیز کنند.
خالیفروشی؛ طلایی که وجود ندارد
یکی از بزرگترین نگرانیها درباره سکوهای طلای آنلاین، خالیفروشی است؛ یعنی فروش طلایی که پشتوانه فیزیکی ندارد.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلای تهران، در این باره گفته: طبق قوانین در فروش آنلاین، باید طلا به صورت فیزیکی تحویل شود اما ارقامی که از مردم برای فروش طلا اخذ میشود پایینتر از آن چیزی است که بتوان در قبال آن طلا تحویل داد. برخی پلتفرمها میگویند مردم میتوانند با پرداخت حتی ۵۰ هزار تومان طلا بخرند؛ این در حالی است که با این ارقام جزئی اصلاً امکان تحویل فیزیکی نیست.
محمد ملانوری، اقتصاددان، نیز معتقد است خرید طلا با مبلغ اندک، زمینه را برای خالیفروشی فراهم میکند. به گفته او، چون بازار طلای آنلاین «رگولهشده» نیست، هیچ اطمینانی وجود ندارد که مردم بتوانند طلای خریداریشده را تحویل بگیرند.
انسداد برخی درگاههای پرداخت پلتفرمها
از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی 12 روزه، بانک مرکزی برخی درگاههای پرداخت پلتفرمهای طلای آنلاین را مسدود کرد.
بر اساس قوانین، سکوهای طلای آنلاین موظفند طلای خریداریشده را نزد بانکهای عامل معین شده نگهداری کنند اما اینکه این تضمینها تا چه حد برای مردم ایجاد امنیت کرده، محل سؤال است.
رئیس اتحادیه طلای تهران در این باره گفته است: تضامینی در بانکها نسبت به فروشی که انجام میشود وجود دارد اما اینکه تا چه حد تضامین و امنیت برای مردم ایجاد شده، اطلاعات دقیقی نیست.
اتحادیه کسبوکارهای مجازی؛ غایب بزرگ
بر اساس اظهارات رئیس اتحادیه طلای تهران، اتحادیه کسبوکارهای مجازی که مسئول نظارت بر این پلتفرمهاست، عملاً فعالیت مؤثری ندارد؛ آنطور که از این اتحادیه خبر رسیده انتخابات عقب افتاده و به همین علت نیز اتحادیه مذکور چندان فعالیت کاملی ندارد. نظارت موثری نیز بر این پلتفرمها از سوی این اتحادیه وجود ندارد.