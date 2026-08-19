پیشبینی وزش باد شمال غربی تا پایان هفته برای بوشهر
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد: با وزش باد شمالی غربی تا روز جمعه، سواحل و فراساحل استان مواج پیشبینی میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشه
ر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به بررسی نقشههای هواشناسی، از امروز (چهارشنبه) تا بامداد جمعه، در برخی ساعتها با وزش باد بهنسبت شدید تا شدید شمالغربی، سواحل و فراساحل استان بوشهر، بهویژه مناطق شمالی و مرکزی، مواج و متلاطم خواهد بود.
محمدرضا انصاری با بیان اینکه در این مدت خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان دور از انتظار نیست، افزود: احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای به استان و روی دریا نیز وجود دارد.
وی با اشاره به ماندگاری توده هوای گرم در استان، اظهار کرد: امروز دمای بیشینه در برخی نقاط استان بوشهر به ۵۰ درجه سانتیگراد و حتی فراتر خواهد رسید.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر در تشریح وضعیت جوی ۲۴ ساعت آینده، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد و در برخی نقاط باد و گردوخاک پیشبینی میشود و در مناطق شمالی و مرکزی و روی دریا نیز احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای وجود دارد.
وی ادامه داد: جهت وزش باد در استان بوشهر بیشتر شمالغربی تا غربی با سرعت ۱۲ تا ۴۴، گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود که از امشب در سواحل و روی دریا گاهی به بیش از ۵۴ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.
انصاری با اشاره به شرایط دریایی استان، بیان کرد: ارتفاع موج خلیج دریا در سواحل استان ۹۰ تا ۱۵۰، گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود که از امشب این میزان به ۱۲۰ تا ۱۸۰، گاهی تا ۲۴۰ سانتیمتر افزایش مییابد.
وی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت یک بامداد، جزر اول ساعت ۰۸:۳۰، مد دوم ساعت ۱۳:۰۵ و جزر دوم ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه خواهد بود.