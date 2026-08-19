شرکت توانیر اعلام کرد: در پی آتش‌سوزی در پست برق شهرقدس استان تهران که به علت فشار و افزایش بار مصرفی رخ داد، بخشی از شبکه برق منطقه دچار اختلال و خاموشی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شرکت توانیر اعلام کرد: در پی آتش‌سوزی در پست برق شهرقدس استان تهران که به علت فشار و افزایش بار مصرفی رخ داد، بخشی از شبکه برق منطقه دچار اختلال و خاموشی شد که با تلاش نیروهای عملیاتی، حریق به‌طور کامل مهار شده و هم‌اکنون عملیات فنی و تخصصی برای رفع آسیب‌های وارده، احیای تجهیزات و برقراری مجدد و پایدار برق با جدیت ادامه دارد.

شرکت توانیر از شهروندان شهرقدس و مناطق پیرامونی بابت خاموشی و اختلال ایجادشده صمیمانه عذرخواهی و اعلام کرد: نیروهای عملیاتی شرکت برق منطقه‌ای تهران با حضور مستمر در محل، تمام تلاش خود را برای بازگرداندن شبکه به شرایط پایدار و تأمین برق مطمئن به کار گرفته‌اند.

شرکت توانیر از شهروندان درخواست کرد با مدیریت و کاهش مصرف برق، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، به تلاش نیروهای عملیاتی برای تأمین برق پایدار کمک کنند و همراهی شهروندان، نقش مهمی در کاهش فشار بر تجهیزات و جلوگیری از بروز اختلالات بیشتر در شبکه برق دارد.