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کارشناس تیتانیوم گفت: تیتانیوم، کانی سبک و بسیار مقاوم با ذخایر بیش از ۵۰۰ میلیون تن در ایران، بیشترین کاربرد جهانیاش بهصورت پیگمنت در صنعت رنگسازی است؛ اما تکمیل فراوری و سرمایهگذاری هدفمند میتواند کشور را از واردات بخشی از اکسید تیتانیوم بینیاز و ارزش افزوده بالایی ایجاد کند.
محمود اسکندری نسب در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما با اعلام اینکه تیتانیوم یکی از کانیهای باارزش صنعتی است که عیار آن در سنگهای معدنی داخل کشور ۵ تا ۸ درصد گزارش میشود افزود: برای دستیابی به محصول خالص تا ۹۹ درصد نیاز به فرآوری دارد.
وی اضافه کرد: برآوردها نشان میدهد ایران بیش از ۵۰۰ میلیون تن ذخیره تیتانیوم دارد که موقعیت مناسبی برای توسعه زنجیره تأمین این فلز راهبردی فراهم میآورد.
اسکندری نسب تاکید کرد: بیش از ۹۰ درصد مصرف جهانی تیتانیوم به شکل اکسید تیتانیوم در صنعت رنگسازی (پیگمنت) کاربرد دارد؛ دلیل ارزش بالای این ماده، نسبت مقاومت به وزن بسیار زیاد آن است.
این کارشناس معدن گفت: تیتانیوم تا پنج برابر فولاد مقاومت دارد، نسبت به دما پایدار است و در اسیدها حل نمیشود، بنابراین در کاربردهایی مانند قطعات خودرویی، پوششهای هواپیمایی و قطعاتی که در معرض خوردگی و فشار قرار دارند، گزینهای ایدهآل است.
وی افزود: ۱۰ درصد از تولید تیتانیوم نیز در صنایع هایتک کاربرد دارد؛ بهعنوان مثال در موتورهای موشکی قارهپیما که مواد باید در دماهای بسیار بالا مقاومت کنند، تیتانیوم یکی از معدود گزینههای مناسب است.
اسکندری نسب با اشاره به اینکه مناطق اصلی ذخیره این کانی در ایران، استانهای کرمان و ارومیه شناسایی شدهاند گفت: براساس ارزیابیهای انجامشده حدود چهار سال پیش، مصرف داخل کشور نزدیک به ۵۰ هزار تن اکسید تیتانیوم بوده که عمدتاً برای صنایع رنگسازی وارد میشد.
وی افزود: با این حال، توسعه واحدهای فرآوری کنسانتره در داخل بهتازگی تا حدودی تامین نیاز را بهبود بخشیده و اکنون نزدیک به ۵۰ درصد از نیاز داخلی از طریق کنسانتره تولیدی داخل تأمین میشود.
این کارشناس تیتانیوم میگوید: برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر و تکمیل زنجیره فرآوری (از سنگ تا محصول نهایی) نیازمند سرمایهگذاری گسترده و هدفمند در فناوریهای فرآوری، توسعه صنایع پاییندستی و ارتقای ظرفیت تولید هستیم؛ تکمیل این زنجیره میتواند نقش مهمی در تقویت بخش معدنی و توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر برای اقتصاد ایران ایفا کند.