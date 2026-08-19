۶۸ ایستگاه اتوبوس در پنج ماه گذشته، در معابر منطقه ۲۲ تهران مرمت و بازسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طرح بهسازی و بازسازی تجهیزات شهری با هدف ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی و بهسازی سیمای شهری در شمال غرب پایتخت انجام شد و این طرح به صورت مستمر ادامه دارد.

همچنین شهرداری منطقه ۲۲ با اتخاذ رویکرد «مدیریت مشارکتی»، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه خرابی یا نیاز به مرمت در ایستگاه‌های اتوبوس، از طریق سامانه ۱۳۷ گزارش دهند.

پس از ثبت گزارش، تیم‌های عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام به بازدید و رفع نواقص خواهند کرد تا کیفیت خدمات‌رسانی به حداکثر برسد.

همچنین در راستای تحقق اهداف «مدیریت جامع ترافیک» و ارتقای ایمنی تردد در محور‌های اصلی و فرعی شمال غرب تهران، شهرداری منطقه ۲۲ با اجرای طرحی گسترده، ۵۴ تقاطع در نقاط مختلف این منطقه را طی پنج ماه گذشته بهسازی و مناسب‌سازی کرد.

این عملیات گسترده عمرانی با هدف حذف نقاط کور، کاهش تداخلات ترافیکی و به‌ویژه ارتقای ایمنی برای عابران پیاده و رانندگان اجرا شد.