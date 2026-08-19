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رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «اساسنامه اصلاحی مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور» را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن مصوبه به شرح زیر است:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
جامعةالمصطفی العالمیه
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهاسلامی
مجمع جهانی اهلبیت (ع)
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور
مصوبه «اساسنامه اصلاحی مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور» که در جلسه ۹۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۷۳ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ میگردد:
مقدمه اساسنامه «مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارفاسلامی و علومانسانی در خارج از کشور» که در این اساسنامه بهاختصار «مرکز» نامیده شده است به شرح ذیل اصلاح، تکمیل و تعیین میگردد:
فصل اول- کلیات ماده ۱- ماهیتمرکز یک مؤسسه تخصصی- علمی با ماهیت عمومی، غیردولتی و غیرانتفاعی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی میباشد که از استقلال مالی، اداری و استخدامی برخوردار بوده و منحصراً بر اساس مفاد این اساسنامه فعالیت میکند.
ماده ۲- اهداف اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺄﺛیر و ﺳﻬﻢ آراء اندﻳﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣی و ایرانی در جریانهای فکری و تولیدات علمی و فرهنگی جهان امروزﺑﻬﺮهگیری ﺳﺎﻳﺮ ملل از گنجینه معارفاسلامی و علومانسانی نگاشتهشده به سایر زبانها از طریق گسترش ترجمه و نشر این گنجینهها به زبانهای دیگربسیج امکانات داخل و خارج از کشور برای پاسخگویی نیاز روبهگسترش جامعه بشری به معارف اسلامیتلاش برای دستیابی به اقتدار مناسب در عرصه نشر و توزیع جهانی بهویژه در مجامع دانشگاهی و روشنفکری در حوزه معارف اسلامی و علوم انسانی
ماده ۳- وظایف۱- ساماندهی و گسترش ترجمه گنجینههای معارف اسلامی و علوم انسانی (شامل: کتاب، آثار مکتوب، صوتی، تصویری و چندرسانهای) از زبانهای فارسی و عربی به سایر زبانها۲- سیاستگذاری، حمایت، هماهنگی، نظارت بر امر ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی به زبانهای دیگر۳- معرفی و نشر آثار ترجمهشده در حوزه معارف اسلامی و علوم انسانی در نقاط مختلف جهان از جمله کتابخانهها و مراکز علمی و آموزشی۴- تربیت و مهارتافزایی مترجمان متعهد و کارآمد بومی (خارجی) در زمینه معارف اسلامی و علوم انسانی۵- ایجاد انسجام، هماهنگی و همافزایی میان فعالیتها و برنامههای دستگاههای مختلف دولتی و سازمانها و مؤسسات غیردولتی (کمکبگیر از دولت)۶- توسعه فناوریها و انجام طرححای پژوهشی و تقویت توانمندی علمی تخصصی در حوزه ترجمه و نشر با بهرهمندی از ظرفیت دانشگاهها، مراکز پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان۷- شناسایی و ارزیابی مستمر جریان ترجمه و نشر آثار ترجمهشده در حوزه معارف اسلامی و علوم انسانی در داخل و خارج از کشور و بازخورد آن۸- محیطشناسی، مخاطبشناسی، شناسایی جریانهای مؤثر دینی و فکری جوامع دیگر و تحلیل نیازهای این جوامع در زمینه ترجمه معارف اسلامی و علوم انسانی۹- ارائه گزارشهای ادواری و سالانه از وضعیت ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی به زبانهای دیگر، بهویژه فعالیت و عملکرد مرکز و دستگاهها و مؤسسات عضو شورای سیاستگذاری به شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر مبادی ذیربط۱۰- حمایت از طرحها، فعالیتها و برنامههای مؤثر برای گسترش ترجمه آثار فاخر۱۱- برنامهریزی و حمایت از ورود آثار ترجمهشده به شبکههای نشر و توزیع محصولات در سایر نقاط جهان و حمایت از ناشران معتبر داخلی و بینالمللی بهمنظور انتشار ترجمههای مناسب و همچنین معرفی مناسب این آثار در نمایشگاههای معتبر و تخصصی خارج از کشور۱۲- تهیه و ارسال مستمر آثار برتر و منتخب ترجمهشده به کتابخانهها و مراکز پژوهشی و آموزشی معتبر جهان.
ماده ۴- محل استقرارمحل استقرار مرکز؛ شهر تهران است و درصورت لزوم با تصویب شورای سیاستگذاری و برنامهریزی و با رعایت قوانین و مقررات عمومی متناظر میتواند رابطانی در داخل و خارج کشور داشته باشد.
فصل دوم- ارکان
ماده ۵- ارکان مرکز عبارتند از:شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیشورای سیاستگذاری و برنامهریزی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی۳- رئیس مرکز
ماده ۶- ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری و برنامهریزیشورای سیاستگذاری و برنامهریزی شامل ۹ عضو با ترکیب ذیل میباشد:۱- دو تن از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب این شورا۲- معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی۳- رئیس یا معاون ذیربط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۴- رئیس یا معاون ذیربط جامعةالمصطفی العالمیه۵- رئیس یا معاون ذیربط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی۶- دبیرکل یا معاون ذیربط مجمع جهانی اهلبیت (ع)۷- دبیرکل یا معاون ذیربط مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی۸- رئیس مرکز (دبیر شورا)تبصره ۱- اعضای ردیف یک به مدت چهار سال با حکم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به عضویت این شورا منصوب میشوند.
تبصره ۲- ریاست شورای سیاستگذاری و برنامهریزی بر عهده رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی میباشد و نحوه تشکیل جلسات و فعالیت دبیرخانه آن نیز در آییننامه اجرایی مرکز (موضوع ماده ۱۳) تعیین خواهد شد.
ماده ۷- وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری۱- بررسی و تصویب چشمانداز، سیاستها، راهبردها و طرحهای کلان ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی برای خارج کشور۲- بررسی و تصویب، اصول، ضوابط و استانداردهای ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی برای خارج کشور۳- سیاستگذاری، برنامهریزی و هماهنگی فعالیتهای مرتبط با ترجمه و نشر و توزیع معارف اسلامی و علوم انسانی به زبانهای دیگر۴- تعیین شاخصها و ضوابط ناظر بر ترجمه و نشر گنجینههای معارف اسلامی و علوم انسانی به زبانهای دیگر۵- برنامهریزی جهت ورود آثار ترجمهشده به شبکههای نشر و توزیع محصولات در سایر نقاط جهان۶- برنامهریزی برای شناساندن مترجمان توانمند و حمایت از تربیت آنها در صورت لزوم و اهتمام به برگزاری دورههای آموزشی مناسب بهمنظور مهارتافزایی آنها۷- نظارت بر حسن اجرای سیاستها و راهبردهای تعیینشده و سایر مصوبات شورا و ارزیابی عملکرد و فعالیتهای مرکز و دستگاهها و مؤسسات عضو شورای سیاستگذاری و برنامهریزی۸- بررسی و تصویب طرحها و برنامههای بلندمدت و میانمدت و برنامهوبودجه سالانه مرکز و پیگیری تصویب آن در شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جذب اعتبارات لازم۹- بررسی گزارش سالانه و دورهای فعالیت و عملکرد مرکز۱۰- اعلام نظر در خصوص افراد پیشنهادی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای تصدی سمت رئیس مرکز۱۱- بررسی و تصویب آییننامهها، دستورالعملها و ضوابط موردنیاز برای ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی و پیگیری تصویب و ابلاغ این ضوابط از سوی شورایعالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی۱۲- بررسی و تصویب عملکرد و ترازنامه مالی مرکز در هرسال مالی۱۳- بررسی و پیشنهاد آییننامههای اداری، استخدامی و مالی و حمایتی و سایر آییننامهها، دستورالعملها و ضوابط موردنیاز برای فعالیت مرکز جهت تصویب به مراجع ذیربط و پیشنهاد تغییرات اساسنامه مرکز به شورایعالی انقلاب فرهنگی۱۴- بررسی و تأیید ساختار تشکیلاتی مرکز
ماده ۸- رئیس
رئیس مرکز به پیشنهاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و تأیید شورای سیاستگذاری و برنامهریزی و با حکم رئیس این شورا به مدت ۳ سال به این سمت منصوب میشود.ماده ۹- وظایف و اختیارات رئیس۱- تهیه و تنظیم سیاستهای کلی، راهبردها، چشمانداز، طرحهای کلان و برنامههای بلندمدت و میانمدت جهت ارائه به شورای سیاستگذاری و برنامهریزی۲- ایجاد انسجام، هماهنگی و همافزایی در برنامهریزی و فعالیتهای بخشهای مختلف بهویژه دستگاهها و مؤسسات عضو شورای سیاستگذاری و برنامهریزی۳- تهیه و تنظیم برنامهوبودجه پیشنهادی سالانه مرکز جهت ارائه به شورای سیاستگذاری و برنامهریزی و پیگیری جذب اعتبارات موردنیاز۴- تنظیم و ارائه اصول، ضوابط، مقررات و استانداردهای پیشنهادی ترجمه و نشر جهت بررسی و تصویب در شورای سیاستگذاری و برنامهریزی۵- تهیه و تدوین ضوابط و مقررات و آییننامههای پیشنهادی اداری، استخدامی و مالی موردنیاز مرکز جهت بررسی و تأیید در شورای سیاستگذاری و برنامهریزی۶- ارائه طرحهای پیشنهادی برای اصلاح و توسعه ساختار تشکیلاتی مرکز و ایجاد نمایندگیهای مرکز۷- اداره امور مرکز و اجرای وظایف محوله بر طبق اساسنامه و مصوبات شورای سیاستگذاری و برنامهریزی۸- اجرای مصوبات شورای سیاستگذاری و برنامهریزی۹- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی مرکز در مراجع اداری و قضائی و انتخاب وکیل با حق توکیل تا یک درجه و پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه یا ارجاع به داوری۱۰- ارائه گزارش عملکرد دورهای مرکز و اعضای شورای سیاستگذاری و برنامهریزی به آن شورا۱۱- تنظیم و ارائه گزارش تراز مالی سالانه مرکز به شورای سیاستگذاری و برنامهریزی
تبصره- رئیس مرکز در رابطه با وظایف و اختیارات خود و در تمامی مواردی که بر طبق این اساسنامه بر عهده وی گذاشتهشده است؛ در برابر شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شورای سیاستگذاری و برنامهریزی، مسئول و پاسخگو خواهد بود.فصل سوم- امور مالی
ماده ۱۰- منابع مالی منابع مالی مرکز عبارتند از:کمک دولت از محل اعتبارات عمومی در ردیف مستقل بهنام مرکز در قانون بودجه سالیانه کشورهرگونه عواید و درآمدهای حاصل از فعالیتها و خدمات فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و جانبی مرکز در داخل و خارج از کشوروام و تسهیلات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری داخل و خارج از کشور در چارچوب ضوابط و مقررات کشورهبه، وقف و هدایا و کمکهای بلاعوض خیرین، واقفین و اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده ۱۱- بودجه
بودجه سالیانه مرکز توسط رئیس مرکز تهیه و پس از تأیید شورای سیاستگذاری و برنامهریزی، توسط شورایعالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به تصویب میرسد.
ماده ۱۲- سایر مقررات آئیننامههای مالی، معاملاتی و حمایتی و مقررات مربوط به مسائل اداری، استخدامی و تشکیلاتی توسط مرکز تهیه و تدوین و پس از تأیید شورای سیاستگذاری و برنامهریزی توسط شورایعالی سازمان فرهنگ و ارتباطات تصویب میگردد.
ماده ۱۳- آییننامه اجراییسایر مقررات مورد نیاز مرکز با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوانین و مقررات متناظر کشور در قالب آییننامه اجرایی، از سوی شورای سیاستگذاری و برنامهریزی تصویب میگردد.
ماده ۱۴- داراییهاداراییهای مرکز عبارتند از: کلیه اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول که در چارچوب اساسنامه به تملک مرکز درمیآید.
ماده ۱۵- انحلال و تصفیه چنانچه مرکز به هر علت نتواند به فعالیت خود ادامه دهد بنا به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم میگردد و در صورت انحلال، اموال مجموعه برابر مقررات و ضوابط قانونی و شرعی به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انتقال مییابد.
ماده ۱۶- تغییر در اساسنامه هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه مطابق دو روش ذیل انجام میپذیرد:۱- به پیشنهاد اعضای شورای سیاستگذاری و تصویب نهائی شورای عالی انقلاب فرهنگی۲- به پیشنهاد و تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی
ماده ۱۷- تصویب اساسنامه این اساسنامه مشتمل بر ۱۷ ماده و ۳ تبصره و بنا به مصوبه جلسه ۵۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۹۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ؛ جایگزین اساسنامه مصوب جلسه ۲۱۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ شورای معین - تفویضی جلسه ۶۷۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی- میگردد».
مسعود پزشکیان
رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی