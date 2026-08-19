نسیمه غلامی، یکی از چهره‌های باسابقه و پرافتخار فوتسال بانوان ایران، با انتشار متنی احساسی در صفحه شخصی خود از تیم ملی خداحافظی کرد.

­به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نسیمه غلامی یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتسال زنان ایران که بیش از دو دهه از عمر خود را در فوتسال سپری کرده لحظاتی پیش با انتشار متنی از تیم ملی فوتسال خداحافظی کرد. غلامی در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ همراه با تیم ملی ایران قهرمان آسیا شد و در سال ۲۰۱۸ نیز کاپیتان تیم ملی بود. او در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ نیز در ترکیب ایران حضور داشت؛ مسابقاتی که ملی‌پوشان ایران با پیروزی برابر چین، به مقام سوم رسیدند و سهمیه جام جهانی را به دست آوردند.

غلامی در متن خداحافظی خود نوشت که پوشیدن پیراهن تیم ملی برای او فقط یک افتخار نبوده، بلکه بخشی از هویت و زندگی‌اش بوده است. او همچنین از سال‌هایی گفت که در کنار بهترین دختران سرزمینش جنگیده، خندیده و برای سربلندی پرچم ایران تلاش کرده است.