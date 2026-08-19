به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با هدف توسعه زیست‌بوم نوآوری دانشگاهی، شناسایی و جذب ایده‌های نوآورانه؛ برنامه نوآفرین صنعت‌ساز را برگزار می‌کند.

از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه تهران دعوت می‌شود با ارائه ایده و تشکیل تیم‌های مستعد، در این برنامه مشارکت کنند.

بازه زمانی فراخوان از ۳۱ مرداد تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ است و مدارک مورد نیاز عبارتند از : کاربرگ ثبت ایده - تصویر کارت ملی اعضای تیم - گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان عضو تیم - مستندات ایده شامل عکس، فیلم، گواهی ثبت اختراع، کاتالوگ و سایر مستندات مرتبط

متقاضیان می‌توانند کاربرگ تکمیل‌شده و مستندات مورد نیاز را صرفاً در بازه فراخوان به نشانی [ie.utstp@ut.ac.ir] ارسال کنند.

درخواست‌های خارج از بازه زمانی فراخوان یا پرونده‌های ناقص، وارد فرآیند ارزیابی نخواهند شد.

متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر ، در روزهای کاری با شماره ۰۲۱۸۸۲۰۰۷۰۰ الی ۴، داخلی ۱۹۲ تماس بگیرند و جهت ثبت نام نیز به لینک https://utstpark.ir/industry-innovators/ مراجعه نمایند.