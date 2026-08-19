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یک بانوی پژوهشگر ایرانی موفق به تولید گونهای خاک واره با قابلیت ذخیره آب و مواد مغذی برای گیاهان شد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، خاکواره تولید شده در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی با عنوان علمی "بهساز زیستتخریبپذیر لیگنینی جهت ذخیره آب و ارتقای فراهمی فسفر در خاک" به نام مخترع آن؛ خانم نجمه مظلوم، پژوهشگر بخش تحقیقات آب و خاک به ثبت رسید.
این خاک واره یا شبهه خاک، همانگونه که در ابتدای عنوان علمی و تخصصی اش ذکر شده؛ یک "بهساز" یا مکمل و افزودنیِ مهندسیشده به خاک است که نقصهای خاک معمولی را برطرف کرده و با عملکردی نسبتا هوشمند، آب و فسفر را برای استفاده گیاه، ذخیره میکند.
تولید انبوه و گسترش استفاده از این خاکواره با قابلیت افزایش ذخیره سازی آب و بهبود دسترسی گیاه به فسفر، میتواند علاوه بر بهبود رشد گیاهان، باعث کاهش مصرف و افزایش بهره وری آب در بخشهای گل و گیاه، باغبانی و کشاورزی شود.