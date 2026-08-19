به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «پاکستان آبزرور» این نخستین کشف هیدروکربنی از سازند «ژوراسیک چلتان» در بخش پایینی حوضه رود سند است و می‌تواند مسیر تازه‌ای برای اکتشاف منابع نفت و گاز در مناطق ساحلی پاکستان ایجاد کند.

بر اساس نتایج آزمایش چاه، میزان تولید گاز کشف‌شده ۰.۹۴۲ میلیون فوت مکعب در روز، معادل حدود ۲۶ هزار و ۶۷۴ مترمکعب در روز بوده است.

گاز تولیدشده از کیفیت مناسبی برخوردار است و ارزش حرارتی آن حدود هزار BTU اعلام شده است.

حفاری این چاه از ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ آغاز شد و تا عمق ۳۸۵۰ متری ادامه یافت. پاکستان پترولیوم اعلام کرده است که این شرکت با استفاده از تجهیزات ویژه توانسته عملیات اکتشاف را در منطقه‌ای باتلاقی و دشوار که سال‌ها برای فعالیت‌های نفت و گاز دسترس‌ناپذیر تلقی می‌شد، انجام دهد.

این شرکت معتقد است کشف جدید می‌تواند زمینه را برای اکتشاف بیشتر در مناطق ساحلی و همچنین آب‌های کم‌عمق مجاور ساحل فراهم کند و ظرفیت‌های پاکستان برای تولید داخلی گاز را افزایش دهد.

با این حال، ارزیابی دقیق حجم ذخایر و امکان تولید تجاری آن به بررسی‌های بیشتر نیاز دارد.

۷۵ درصد از سهم این پروژه در اختیار پاکستان پترولیوم و ۲۵ درصد متعلق به شرکت دولتی «گاورنمنت هلدینگز پرایوت لیمیتد» است. تمامی عملیات حفاری و آزمایش این چاه با استفاده از توان و متخصصان داخلی پاکستان انجام شده است.