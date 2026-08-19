سلسله نشست‌های همدان‌پژوهی با عنوان «پیشه‌های فراموش‌شده» با هدف آشنایی بیشتر مردم با تاریخ، فرهنگ و پیشینه اجتماعی و اقتصادی همدان در کتابخانه مرکزی این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این نشست، شهرام غفوری، پژوهشگر تاریخ و ادبیات اجتماعی، به بررسی جایگاه بازار و اصناف در تاریخ اجتماعی دوره قاجار پرداخت و گفت: بازار در این دوره تنها یک نهاد اقتصادی نبود، بلکه یکی از ارکان مهم جامعه و در کنار دولت، روحانیت و عشایر، از قطب‌های اثرگذار در توازن قدرت به شمار می‌رفت.

او با اشاره به ساختار منسجم اصناف افزود: ساماندهی و نظارت بر مشاغل، جمع‌آوری مالیات و ایجاد شبکه‌ای از همکاری و اعتماد میان اعضای صنف، از مهم‌ترین کارکرد‌های اصناف بود و جایگاه اجتماعی افراد در بازار نیز بر اساس سلسله‌مراتب مشخصی مانند استاد، شاگرد و کارگر تعریف می‌شد.

غفوری همچنین به نقش بازار فراتر از حوزه اقتصاد اشاره کرد و گفت: اصناف در حمایت‌های اجتماعی، برگزاری آیین‌های مذهبی و حتی تحولات سیاسی نقش داشتند و بازار در جریان نهضت تنباکو و انقلاب مشروطه به یکی از پایگاه‌های مهم اعتراض و تحولات اجتماعی تبدیل شد.

در ادامه این نشست، بابک رضاپور، نویسنده و همدان‌پژوه، با اشاره به علاقه انسان‌ها به زادگاه و هویت فرهنگی خود گفت: آداب، سنت‌ها و داشته‌های فرهنگی هر منطقه، بخشی از هویت مردم آن جامعه را شکل می‌دهد و شناخت و ثبت این میراث، برای حفظ پیوند نسل‌های امروز با گذشته اهمیت دارد.

بابک رضاپور همچنین با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای خود در دهه ۶۰ و نیمه نخست دهه ۷۰، از تولید مجموعه‌های مستند درباره فرهنگ و تمدن همدان یاد کرد و گفت: مجموعه «مادستان» یکی از این آثار بود که با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان و با بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسان حوزه میراث فرهنگی تهیه شد.

سلسله نشست‌های همدان‌پژوهی با هدف بازخوانی تاریخ اجتماعی و فرهنگی این شهر و معرفی ابعاد کمترشناخته‌شده هویت تاریخی همدان برگزار می‌شود.