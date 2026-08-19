پخش زنده
امروز: -
معاون تولید و بهرهبرداری فولاد سنگان گفت: کارخانه گندلهسازی شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان، با ظرفیت اسمی پنج میلیون تن در سال یکی از ستونهای تأمین خوراک زنجیره فولاد در شرق کشور تبدیل شده است.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ علی سبیانی، با اشاره به اینکه این کارخانه با تبدیل سنگآهن منطقه به کنسانتره و سپس گندله، حلقه ارزشافزایی را داخلی کرده و از صادرات ماده خام یا واردات محصول واسطهای جلوگیری میکند افزود: این فرآیند هم بهرهوری اقتصادی را بالا میبرد و هم آسیبپذیری صنعت فولاد را در برابر نوسانات بازار جهانی کاهش میدهد.
وی اضافه کرد: راهبرد شرکت مبتنی بر سه اصل تلاش، تولید ایمن و توسعه پایدار است و شرکت بر رعایت استانداردهای ایمنی، بهینهسازی مصرف انرژی و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی تأکید دارد؛ اقداماتی که هم تداوم تولید را تضمین میکند و هم هزینههای ناشی از توقف یا حادثه را کاهش میدهد.
سبیانی گفت: فعالیت ۹ ساله این کارخانه باعث ایجاد اشتغال پایدار و توسعه زیرساختهای صنعتی در استان خراسان رضوی شده و به کاهش محرومیتهای پیرامونی کمک کرده است.