به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ علی سبیانی، با اشاره به اینکه این کارخانه با تبدیل سنگ‌آهن منطقه به کنسانتره و سپس گندله، حلقه ارزش‌افزایی را داخلی کرده و از صادرات ماده خام یا واردات محصول واسطه‌ای جلوگیری می‌کند افزود: این فرآیند هم بهره‌وری اقتصادی را بالا می‌برد و هم آسیب‌پذیری صنعت فولاد را در برابر نوسانات بازار جهانی کاهش می‌دهد.

وی اضافه کرد: راهبرد شرکت مبتنی بر سه اصل تلاش، تولید ایمن و توسعه پایدار است و شرکت بر رعایت استاندارد‌های ایمنی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی تأکید دارد؛ اقداماتی که هم تداوم تولید را تضمین می‌کند و هم هزینه‌های ناشی از توقف یا حادثه را کاهش می‌دهد.



سبیانی گفت: فعالیت ۹ ساله این کارخانه باعث ایجاد اشتغال پایدار و توسعه زیرساخت‌های صنعتی در استان خراسان رضوی شده و به کاهش محرومیت‌های پیرامونی کمک کرده است.