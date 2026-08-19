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مسئول مرکز هدایت و حمایت هوش مصنوعی گفت: بهکارگیری هوشمندانه ابزارهایی نظیر تحلیل کلانداده و رایانش ابری، میتواند جهشی چشمگیر در عملکرد دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، دکتر حیدری، با تأکید بر نقش راهبردی هوش مصنوعی و فناوریهای نوین در توسعه کشور، گفت: امروز هوش مصنوعی دیگر یک فناوری آیندهنگر نیست، بلکه به یکی از مهمترین ابزارهای افزایش بهرهوری، بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینهها و تسریع فرآیندهای تصمیمگیری در تمامی بخشهای اقتصادی، صنعتی، علمی و اجرایی تبدیل شده است.
وی افزود: کشورهایی که بتوانند زیرساختهای لازم برای توسعه و بهکارگیری هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، تحلیل کلانداده، رایانش ابری و سایر فناوریهای نوین را فراهم کنند، در رقابتهای اقتصادی و فناورانه آینده از جایگاه برتری برخوردار خواهند بود.
مسئول مرکز هدایت و حمایت هوش مصنوعی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد سازمانها ادامه داد: افزایش بهرهوری دیگر تنها از طریق توسعه منابع انسانی یا افزایش سرمایهگذاری امکانپذیر نیست، بلکه استفاده هوشمندانه از فناوریهای نوین میتواند با اتوماسیون فرآیندها، تحلیل دقیق دادهها، مدیریت هوشمند منابع و تصمیمسازی مبتنی بر داده، جهشی چشمگیر در عملکرد دستگاهها و بنگاههای اقتصادی ایجاد کند.
دکتر حیدری با بیان اینکه هوش مصنوعی میتواند در حوزههایی نظیر صنعت، کشاورزی، سلامت، آموزش، حملونقل، انرژی، خدمات مالی، مدیریت شهری و دولت هوشمند تحولآفرین باشد، تصریح کرد: بهرهگیری صحیح از این فناوریها علاوه بر افزایش سرعت و دقت خدمات، موجب کاهش خطاهای انسانی، ارتقای کیفیت تصمیمگیری، افزایش شفافیت و رضایتمندی مردم خواهد شد.
وی فرهنگسازی، آموزش و توانمندسازی مدیران، کارشناسان و عموم مردم را از مهمترین الزامات توسعه هوش مصنوعی دانست و خاطرنشان کرد: توسعه فناوری بدون توسعه سرمایه انسانی و ارتقای سواد دیجیتال، نمیتواند آثار مطلوب خود را در جامعه نمایان کند؛ ازاینرو، آگاهیبخشی و آموزش عمومی باید بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی کشور مورد توجه قرار گیرد.
مسئول مرکز هدایت و حمایت هوش مصنوعی همچنین بر ضرورت همکاری دولت، دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان، بخش خصوصی و مراکز پژوهشی تأکید کرد و گفت: تحقق اقتصاد هوشمند و افزایش بهرهوری ملی مستلزم همافزایی تمامی بازیگران زیستبوم فناوری است و باید با برنامهریزی منسجم، از ظرفیت نخبگان و متخصصان داخلی برای توسعه کاربردهای هوش مصنوعی بهره گرفت.
دکتر حیدری در پایان تأکید کرد: مرکز هدایت و حمایت هوش مصنوعی آمادگی دارد با ارائه مشاورههای تخصصی، حمایت از پروژههای تحول دیجیتال، اجرای برنامههای آموزشی و توسعه همکاریهای علمی و فناورانه، نقش مؤثری در ارتقای بهرهوری سازمانها و تحقق اهداف کلان کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند ایفا کند.