به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: در این بسته‌ها اطلاعات و مشخصات لازم همچون موقعیت، ظرفیت، نوع کاربری و الزامات مورد نیاز برای اجرای طرح‌های گردشگری پیش‌بینی شده است.

سلیم محمدی افزود: بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام، فرصتی برای تسهیل ارتباط بین ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بوده و با کاهش زمان شناسایی و بررسی، مسیر ورود سرمایه به طرح‌های گردشگری را کوتاه‌تر می‌کند.

وی گفت: شناسایی ظرفیت‌های جدید و تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری هدفمند، یکی از محور‌های مهم برای تقویت اقتصاد گردشگری هرمزگان است.

عاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: این بسته‌ها پس از گذراندن فرآیند‌های کارشناسی و تکمیل اطلاعات، برای ارائه به متقاضیان و سرمایه‌گذاران آماده می‌شود.