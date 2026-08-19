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با هدف تسهیل فرآیند جذب سرمایه و توسعه زیرساختهای گردشگری پنج بسته سرمایهگذاری بینام برای شهرستانهای بندرعباس و سیریک تهیه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: در این بستهها اطلاعات و مشخصات لازم همچون موقعیت، ظرفیت، نوع کاربری و الزامات مورد نیاز برای اجرای طرحهای گردشگری پیشبینی شده است.
سلیم محمدی افزود: بستههای سرمایهگذاری بینام، فرصتی برای تسهیل ارتباط بین ظرفیتهای موجود و سرمایهگذاران بخش خصوصی بوده و با کاهش زمان شناسایی و بررسی، مسیر ورود سرمایه به طرحهای گردشگری را کوتاهتر میکند.
وی گفت: شناسایی ظرفیتهای جدید و تهیه بستههای سرمایهگذاری هدفمند، یکی از محورهای مهم برای تقویت اقتصاد گردشگری هرمزگان است.
عاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: این بستهها پس از گذراندن فرآیندهای کارشناسی و تکمیل اطلاعات، برای ارائه به متقاضیان و سرمایهگذاران آماده میشود.