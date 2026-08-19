اجرای طرحهای کاشت درخت و توسعه فضای سبز در کرج
مسئول سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج از توسعه فضای سبز در برخی نقاط شهر و همچنین رفع مشکلات فنی بوستان سههکتاری سوم غربی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، علیرضا عبداللهی، مسئول سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج، در گفتوگو با مجری برنامه رادیویی «البرز من سلام» گفت: موضوع آبیاری و فضای سبز خیابان ذوبآهن و محدوده اول آسیاب برجی کرج در حال پیگیری است.اولویت کاشت و توسعه فضای سبز، متناسب با زیرساختهای موجود تعیین میشود و در حوزه فضای سبز بهویژه در منطقه ۷ شهرداری کرج، طرحها بر اساس اولویت و امکانات زیرساختی اجرا خواهد شد. فاز سوم مهرشهر نیز بر همین اساس در دستور کار قرار دارد.
عبداللهی درباره رینگ ۳۰ متری اسلامآباد به مجری البرز من سلام گفت: این طرح یکی از پروژههای خوب و مورد دغدغه شهردار بوده است، اما هنوز به سازمان سیما، منظر و فضای سبز تحویل نشده و پس از انجام مراحل اداری، اقدامات مربوط به نگهداری و مدیریت فضای سبز آن در اسرع وقت انجام خواهد شد.
مسئول سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج درباره فضای سبز اتوبان شهید سلیمانی نیز گفت: اجرای طرحهای کاشت درخت و توسعه فضای سبز در این محور مستلزم بررسی منابع آبی و پیشبینی اعتبار در بودجه است. این محدوده هنوز به سازمان فضای سبز و زیباسازی تحویل نشده و پس از تعیین تکلیف آن، اقدامات لازم انجام خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به پیام یکی از شهروندان درباره افتتاح نشدن پارک سههکتاری سوم غربی اظهار کرد: محل استقرار این پارک به گونهای است که انتقال آب و برق و تأمین برخی مسائل فنی در آن با مشکلاتی مواجه شده و به همین دلیل بهرهبرداری از پروژه متوقف شده است.
عبداللهی به مجری برنامه البرز من سلام افزود: مشکلات مربوط به زیرساختهای این پارک در حال پیگیری است و تلاش میشود با رفع موانع فنی و تأمین زیرساختهای مورد نیاز، زمینه تکمیل و بهرهبرداری از این مجموعه فراهم شود.
وی در پایان این گفتوگو رادیویی تأکید کرد: توسعه فضای سبز در نقاط مختلف شهر باید متناسب با زیرساختهای موجود، بهویژه منابع آبی و اعتبارات، انجام شود و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری موضوعات مطرحشده از سوی شهروندان را بر اساس اولویت پیگیری خواهد کرد.