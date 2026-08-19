فرمانده انتظامی شهرستان ری از شناسایی و دستگیری دو باند سارق مأمورنما خبر داد که با جعل عنوان مأمور انتظامی، اقدام به سرقت و اخاذی از اتباع در این منطقه می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۶۷ دولت‌آباد حین گشت‌زنی هدفمند، یک سارق زورگیر را هنگام سرقت و در حالی که خود را مأمور معرفی کرده بود، دستگیر کردند و بررسی موضوع برای شناسایی همدست وی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۶۷ با انجام اقدامات پلیسی و هماهنگی قضایی، محل تردد همدست متهم را شناسایی و وی را نیز دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری با بیان اینکه متهمان با جعل عنوان مأمور پلیس اقدام به سرقت و اخاذی از اتباع می‌کردند، گفت: در تحقیقات انجام‌شده، متهمان به ۸ فقره سرقت و اخاذی اعتراف کردند.

وی ادامه داد: برای متهمان پرونده تشکیل و آنان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و تحقیقات تکمیلی در این زمینه همچنان ادامه دارد.

مافی در پایان به شهروندان توصیه کرد: در مواجهه با افرادی که خود را مأمور انتظامی یا مأمور سایر سازمان‌ها و نهاد‌ها معرفی می‌کنند، حتماً مدارک شناسایی معتبر آنان را درخواست کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.