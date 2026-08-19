رئیس گروه پرندگان دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست از به‌روزرسانی برنامه عملیاتی ملی سیاه‌خروس قفقازی و تشکیل کمیته ملی حفاظت از این گونه ارزشمند خبر داد.

به گزارش گروه کشاودزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، نسیبه‌السادات میرباقر با اشاره به اولویت‌های این دفتر در زمینه حفاظت از پرندگان در معرض تهدید و ارتقای هم‌زمان سطح حفاظت از گونه و زیستگاه، گفت: برنامه عملیاتی ملی سیاه‌خروس قفقازی پیش‌تر تدوین شده بود و اکنون با هدف افزایش انسجام در اجرای اقدامات حفاظتی، کمیته ملی اجرای این برنامه با همکاری اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی تشکیل شده است.

او افزود: بررسی وضعیت جمعیت، تعیین محدوده زیستگاهی، مطالعه رفتارشناسی و ویژگی‌های اکولوژیک سیاه‌خروس قفقازی از مهم‌ترین فعالیت‌های علمی و پژوهشی پیش‌بینی‌شده در این برنامه است.

به گفته میرباقر، تیم‌های تخصصی ستادی و استانی، تشکل‌های مردمی، استادان دانشگاه و سازمان‌های مردم‌نهاد اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند.

سیاه‌خروس قفقازی از گونه‌های ارزشمند و در معرض تهدید حیات‌وحش کشور به شمار می‌رود و اجرای برنامه‌های حفاظتی برای صیانت از این پرنده و زیستگاه‌های آن، از اولویت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست است.