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با حکم رئیس قوه قضاییه محمد علینژاد به عنوان رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، با حکم رئیس قوه قضاییه، مدیران جدید دستگاه قضایی با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، و جمعی از مسئولان قضایی معرفی شدند.
براساس این احکام محمد علینژاد به عنوان رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و ناصر عتباتی، به عنوان رئیس دادگستری استان تهران منصوب شدهاند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به گستردگی تغییرات مدیریتی در دستگاه قضایی گفت: تغییرات در دو سطح در حال انجام است سطح نخست سطح ستادی و سطح دوم سطح صف است که رؤسای کل دادگستری استانها را شامل میشود.
وی درباره تغییرات در سطح ستاد اظهار کرد: در این سطح ارزیابیها و محاسبات لازم انجام شده و با توجه به کار کارشناسی دقیقی که صورت گرفته مشخص شده است که چه اشخاصی در چه حوزهای فعالیت داشته باشند.