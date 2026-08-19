رزمایش مشترک برنامه ریزی شده بین آمریکا و کره جنوبی پس از ادعای ترامپ مبنی بر همراهی نکردن سئول با سیاست‌های جنگ طلبانه امریکا علیه ایران، کوتاه و محدود شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از پکن، رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی موسوم به «سپر آزادی اولچی» به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، کوتاه و محدود شد.

بر اساس توافق جدید، این رزمایش که قرار بود تا پنجم شهریور، ۲۷ اوت ادامه داشته باشد، دو روز زودتر پایان می‌یابد و بخشی از تمرین‌های میدانی نیز لغو یا به شبیه‌سازی تبدیل خواهد شد.

ترامپ با اشاره به روابط «بسیار خوب» خود با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، این رزمایش‌ها را اقدامی خصمانه و تحریک‌آمیز علیه پیونگ‌یانگ دانسته است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از مشارکت محدود کره جنوبی در جنگ علیه ایران انتقاد کرده بود.

پیونگ‌یانگ تاکنون واکنش مستقیمی به دستور ترامپ نشان نداده، اما همچنان رزمایش‌های مشترک واشنگتن و سئول را تهدیدی علیه امنیت خود می‌داند.